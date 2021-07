Nacho Ambriz ha sido presentado este jueves como nuevo entrenador de la SD Huesca. El mexicano será el encargado de guiar al equipo ante el objetivo de un nuevo ascenso a la Liga Santander. El técnico se ha mostrado agradecido por la confianza mostrada por el club y ha asegurado estar con "muchas ganas y hambre", confiado en sacar lo mejor de sí mismo y de sus jugadores para logar las metas en esta nueva temporada.

Ilusionado ante este nuevo reto, Ambriz confesó que su sueño es construir un equipo competitivo a través de jugar bien al fútbol, el orden, el trabajo y la humildad y añadió que le gusta estar en constante evolución. "Me interesa mucho la parte humana. Donde llego es un equipo y termina siendo una familia. Debemos defender el pan de nuestros hijos, correr todos. La suerte no me gusta, necesitamos trabajar. El éxito se basa en eso", contestó al ser cuestionado por sus métodos de trabajo.

El preparador mexicano, que afronta su primera experiencia como primer técnico en el Viejo Continente, confía en aclimatarse rápido al cambio de país. "Creo que tengo adecuarme a la forma de jugar en Europa. Soy un obsesionado de la posesión de la pelota y por eso al equipo tengo que darle herramientas para poder hacer eso. Tenemos que saber sufrir cuando no tengamos la pelota y entender que la Liga va a ser larga y que todo el mundo intentará hacer un gran torneo" explicó el nuevo técnico.

Preguntado por su conocimiento del equipo, el mexicano reconoció que ha visto cosas muy buenas en el club y que, a pesar del descenso, es posible rescatar cosas que hacía el equipo el año pasado que eran de su agrado. "Tanto Míchel como Pacheta hicieron un gran trabajo y voy a intentar mantener esa parte que tanto me gustó en lo táctico y en lo físico" aseguró. "La Segunda División es muy complicada pero el club está haciendo un esfuerzo impresionante", finalizó el nuevo entrenador, que mostró sus ganas por empezar a trabajar desde ya mismo.