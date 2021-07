Semana de vuelta a los entrenamientos en el Huesca y de estreno de las palabras de los jugadores, los protagonistas del equipo. El primer jugador en tomar la palabra fue el veterano Mikel Rico, que advirtió que viene por delante una temporada «ilusionante». El objetivo, lograr lo mismo que en la 19-20, que es regresar a la élite del fútbol español inmediatamente después del descenso desde Primera División.

«Después del palo del final de temporada, ahora lo ves todo diferente. Hay un cuerpo técnico nuevo y jugadores nuevos, estamos con buenas sensaciones e ilusionados otra vez», dijo tras el entrenamiento azulgrana.

Ahora bien, el vasco, que es conocedor del objetivo de la entidad, también dejó claro que será un curso complicado por la dificultad de la categoría: «No nos vamos a engañar, el objetivo es estar arriba, pero es muy difícil, habrá momentos duros a lo largo de la temporada. Tenemos que ir día a día y no plantear el objetivo de ascender en marzo, porque nos equivocaremos. Poco a poco e ir haciendo las cosas bien», resaltó.

Además, Mikel Rico cree que la presión por el ascenso y estar arriba va a estar ahí, pero que será positiva: «La presión la tenemos que tener nosotros mismos, con intentar mejorar cada día y plasmar en el campo lo que queremos hacer, así será más fácil ganar partidos», destacó el centrocampista del equipo azulgrana.

Preguntado por las primeras horas junto a Nacho Ambriz, el nuevo técnico del Huesca que se estrena como primer entrenador en el fútbol europeo, Mikel Rico lo definió como un entrenador «cercano». «Le gusta hablar con todos los jugadores, explicar las cosas y favorece un ambiente muy distendido». En estos primeros entrenamientos se está viendo mucho trabajo con balón, «algo que se agradece», dijo. «Nos ha pedido mucha movilidad y líneas de pase, ser protagonistas con balón, presionar alto y, cuando no se pueda, ir a un bloque más bajo», apuntó el medio.

En lo personal, el veterano jugador, que en noviembre cumplirá 37 años, aseguró que su objetivo es disfrutar. «Estoy aquí porque sigo ilusionado y me veo bien físicamente. En el momento que deje de tener ilusión o me pasen por encima me echaré a un lado». Por último, también tuvo unas palabras para la afición que, por fin, volverá a las gradas de El Alcoraz. «Estamos con muchas ganas de verlos, los hemos echado de menos. El futbol sin gente es el 50%», concluyó.