Sigue la ronda de presentaciones en la SD Huesca. Tras la presentación ayer de Cristian Salvador, esta vez le ha tocado el turno a Marc Mateu. El futbolista valenciano de 31 años es extremo zurdo, aunque puede jugar en diferentes posiciones, cuenta con un amplio bagaje en la Segunda División y llega procedente del Castellón.

Mateu se ha mostrado muy feliz por su llegada a Huesca, y ha asegurado que no le costó mucho tomar la decisión cuando le llegó la propuesta del conjunto oscense, celebrando poder disfrutar de nuevos retos. "No había mucho que pensar. Una oferta de un equipo como este no se piensa mucho. En dos, tres días estaba hecho. He estado peleando 2 años por no descender, que te llame un equipo de la parte alta te llena de alegría", declaró el valenciano.

Preguntado por sus sensaciones en los primeros días con su nuevo equipo, Mateu destacó la cercanía y la gran comunicación del cuerpo técnico y el buen ambiente que se respira en en un vestuario que mezcla juventud y experiencia.

Marc también hablo sobre su rol en el equipo. "Me gusta jugar, donde dependerá del partido. Me puedo adaptar a cualquier cosa. El míster quiere mucha posesión y mucha presión tras pérdida", ha explicado el nuevo jugador. ”Como mínimo quiero ayudar al equipo. Cuidarte cuando estás fuera, venir con alegría, ayudar al entrenador y a los compañeros", finalizó un ilusionado Mateu.

Rubén García, que acompaño a Mateu en su presentación, ha hablado así sobre el nuevo jugador oscense. "Marc es un futbolista adelantado. Varias posiciones, muy completo, gran despliegue físico, viene a ser una de las bases del equipo. Profesional y personalmente es un activo muy importante, va a ayudar mucho con los perfiles jóvenes. Se ha acoplado perfectamente", aseguró el director deportivo de la SD Huesca.