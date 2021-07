El fichaje de Javi Galán por el Celta de Vigo está cada vez más cerca de cerrarse. Las negociaciones entre el club gallego y la SD Huesca están muy avanzadas y sólo faltarían unos flecos para que se completara la operación. Aunque se había rumoreado el interés de otros equipos como el Sevilla o la Real Sociedad, el conjunto vigués es el que más fuerte ha apostado por hacerse con la contratación del lateral. El traspaso no llegaría a los de los 4 millones de euros que figuran en la clausula del jugador extremeño, como quería el club oscense, aunque se podría alcanzar prácticamente esta cantidad si se cumplieran los objetivos fijados en el acuerdo ente los dos equipos. El lateral, si el acuerdo llega a buen fín, firmaría un contrato por tres o cuatro temporadas con el conjunto vigués. Aunque el nuevo técnico del Huesca, Nacho Ambriz, quería que Galán fuera una pieza clave en su proyecto, el deseo del futbolista de seguir jugando en Primera División es el factor determinante para que se busque una salida que satisfaga a todas las partes implicadas en la operación.

Por otra parte, el equipo sigue preparando el inicio de la temporada en el stage de Benasque, donde llevan concentrados desde el domingo, con vistas ya a la primer jornada de Liga que les enfrentará al Huesca el 13 de agosto. Nacho Ambriz ha planificado dobles sesiones de entrenamiento para llegar de manera óptima a ese primer partido. Sandro, que parece también estar en la rampa de salida del club, no ha entrenado este miércoles por unas molestias.

El que ha hablado tras el entrenamiento de este miércoles ha sido Juan Peñaloza. El colombiano, que de momento tiene ficha del filial ha hablado sobre lo duro que está trabajando todo el equipo y ha hablado de su nuevo rol en el lateral derecho y su relación con el nuevo entrenador. Tengo muchas cosas por aprender, pero físicamente es una posición que me puede valer muchísimo”, apuntó. “Nacho me corrige mucho. Al final es una posición nueva para mí. Me viene ayudando mucho a seguir aprendiendo. Seguir puliendo de cara a lo que viene, por si me toca de pronto jugar allí”, ha explicado el jugador colombiano.

El equipo continuará hasta este jueves al mediodía en Benasque y regresará a la capital oscense de cara a la tarde. El próximo amistoso del conjunto azulgrana será el próximo domingo contra el Castellón.