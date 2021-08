Pedro Mosquera continuará en la disciplina de la SD Huesca un año más. El gallego, tras finalizar el contrato que le unía al club el pasado junio, ha priorizado la oferta de continuidad que le brindaba el conjunto azulgrana a pesar del interés de otros clubes. De esta manera Mosquera cumplirá su tercera campaña consecutiva como jugador oscense.

Hasta el momento, el futbolista ha participado en 67 encuentros con la SD Huesca, superando los 5.400 minutos disputados. Ahora, el centrocampista afronta de nuevo el reto de ascender a Primera División, como ya logró en la temporada 2019-2020. Por su parte, Nacho Ambriz podrá contar en su medular con una de las piezas claves del equipo en los últimos años.

Por otro lado, Julio Buffarini ha sido presentado este martes en el estadio de El Alcoraz como nuevo jugador de la SD Huesca.” Estoy muy contento y comprometido para devolver a este club a Primera División. Un club muy organizado y pensamiento de crecimiento constante. Estoy feliz de estar aquí y cumplir mi sueño de jugar en Europa”, ha declarado el argentino. Con respecto a su fichaje, Buffarini ha reconocido que “hacía mucho que venía hablando con el Huesca, incluso en Primera”.

El jugador, que llega de un club histórico como Boca Juniors, quiere dejar su sello personal en la capital oscense. “La responsabilidad me la pongo yo mismo. Siempre quiero ir creciendo e ir a por más. Me cuido y soy un apasionado del fútbol. La exigencia me la pongo siempre y estoy preparado. Ojalá pueda estar a la altura”, ha afirmado Buffarini.

El lateral derecho se ha mostrado sorprendido por “la intensidad y la precisión” con la que se entrena y ha hablado de su posible competencia con Andrei Ratiu por un puesto en el once titular. "La competencia es sana. Te ayuda a elevar el nivel del equipo y el personal. Hay que tomárselo como un desafío. Si nos exigimos los dos, nos llevará a subir el rendimiento personal y grupal”, ha explicado el argentino.

En el mismo acto, José Luis Ortas, director general de la SD Huesca, ha confirmado la realización de un sorteo entre los abonados del club oscense para acceder el viernes a El Alcoraz para presenciar el partido inaugural de la Segunda División entre el Huesca y el Eibar.