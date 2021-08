Florian Miguel ha sido presentado como nuevo jugador de la SD Huesca. El futbolista francés llega a la capital oscense como jugador libre y será azulgrana las próximas dos temporadas. “He hablado mucho con Rubén, el proyecto me ha encantado. El juego español me corresponde, he elegido Huesca para hacer una buena temporada", ha explicado el jugador respecto a su llegada a la entidad altoaragonesa.

Con respecto a su estado físico, Miguel ha admitido que “le falta ritmo” pero poco a poco espera ir encontrándose mejor. “No tengo presión, quiero ser importante y voy a jugar como sé”, ha afirmado el francés.

Preguntado por la posición que prefiere en el campo, no ha querido especificar. “Me gustan las dos posiciones: central y lateral. Es difícil elegir una, me siento bien en las dos. Estoy preparado para jugar en las dos así que tendrá que decidir el entrenador”, aseguró el defensa.

Aunque ha tenido poco tiempo desde el lunes que comenzó a entrenar con el resto del equipo, Florian Miguel ha reconocido que los compañeros han sido “muy simpáticos” y que Nacho Ambriz tiene “una visión del fútbol como la suya”.