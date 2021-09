El Huesca quiere reencontrarse este lunes (21.00 horas) en el cierre de la jornada 4 con el triunfo en El Alcoraz, con el apoyo de su afición, en un encuentro con el 60 % de aforo, hasta 5.400 espectadores, en el que recibe a un Real Oviedo que todavía no sabe lo que es ganar. «Estamos preparados para recibir a un gran equipo, estamos en casa y quiero que la afición esté orgullosa de nuestros jugadores. Esperamos mantener la racha y defendiendo nuestro estilo», aseguró el técnico del equipo azulgrana, Nacho Ambriz, que espera a un Oviedo «muy concentrado, sabe jugar con la pelota y es peligroso a la contra. Nunca pierde el orden, siempre está bien armado, bien posicionado».

Pero, aún así, Ambriz dejó claro que «nosotros estamos en casa y vamos a salir a hacer un gran partido. Además habrá más gente en la grada que nos ayudará, cada vez son más importantes, necesitamos su apoyo», sentenció, con la idea de que ese apoyo sirva para dejar aparcada la derrota en Las Palmas y retomar la buena senda de las dos primeras jornadas para seguir en la zona alta de la tabla. Así, el equipo oscense buscará reivindicarse intentando sumar los tres puntos para recobrar la confianza y ser uno de los equipos importantes de la categoría.

Ignasi Miquel y Gaich

El cierre del mercado trajo las esperadas salidas de Borja García y Siovas y han llegado el punta Adolfo Gaich y el defensa Ignasi Miquel que podrían debutar ante los ovetenses, ya que están para jugar y pueden ser dos jugadores importantes en el equipo oscense. Lo que no se espera es que el otro atacante incorporado, el delantero Pitta pueda hacerlo ya que no está todavía como sus nuevos compañeros. El resultado negativo en la anterior jornada provocará que haya cambios en el once inicial que presente Ambriz, que buscará conformar un equipo más ofensivo. Mientras, el Oviedo busca su primer triunfo y lo hace ya con todos los efectivos disponibles, también Jorge Pombo y Gastón Brugman, que llegaron al final del mercado.

Alineaciones probables

SD Huesca: Andrés Fernández; Buffarini, Pulido, Ignasi Miquel, F. Miguel; Seoane, Mikel Rico, Mosquera; Ferreiro. Marc Mateu; y Gaich o Escriche.

Real Oviedo: Femenías; Lucas, Calvo, Costas, Cornud; Jimmy, Javi Mier, Sangalli; Viti, Borja S. y Obeng o Borja Bastón.

Árbitro: Prieto Iglesias (Comité Navarro)

Estadio: El Alcoraz

Hora: 21.00. TV: Gol