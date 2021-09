Dani Escriche muestra la felicidad de un buen arranque de temporada a nivel personal, con una titularidad fija para Nacho Ambriz y el estreno del casillero de goles en esta temporada ante el Oviedo en el último partido. Aunque lamentablemente, su tanto finalmente no sirvió para que la SD Huesca sumara puntos, el delantero admitió tras el entrenamiento de este jueves en el Pirámide, que se había “quitado un peso de encima”. “Venía de varias ocasiones: un palo, una gran parada, y me hacía falta meter un gol”, explicó, asegurando que, aunque sí ha tenido muchas ocasiones en los otros encuentros, “lo importante es meterlas. Al final irán entrando un poquito más”.

“El míster me está dando confianza. El otro jugué día de mediapunta, que es donde estoy más cómodo. Estoy feliz y a gusto”, añadió el delantero, que ha visto aumentar la competencia en su demarcación tras la llegada de las últimas incorporaciones, en particular de Gaich y de Pitta, que vienen para ser importantes en el ataque azulgrana. “Es una plantilla corta pero muy exigente. Al final son todos buenos jugadores y te exigen cada entrenamiento y cada partido al máximo nivel. Teníamos ganas de que estuvieran todos disponibles y qué mejor que ellos para una competencia así”.

“Confiamos en nosotros mismos. Confiamos en la filosofía del entrenador y con eso vamos a estar muy arriba en la clasificación y muy cómodos jugando”, añadió.

Regreso a Lugo

La SD Huesca viaja a Lugo esta semana para jugar el lunes con la voluntad de resarcirse de la derrota del pasado lunes frente al Real Oviedo, en un encuentro al que también hizo referencia Escriche en su comparecencia. “Tampoco fue tan mal partido. Ellos las dos que tuvieron las metieron, y nosotros tuvimos más y no las metimos. Se llevaron los tres puntos, pero no fue tan mal partido”, aseguró. No obstante, el equipo ya trabaja centrado en el encuentro en el Anxo Carro, un encuentro marcado para Dani Escriche, pues se formó allí como jugador. “Debuté en Lugo. Es un partido bastante especial y tengo muy buenos recuerdos. Espero que sea un duelo bonito”, dijo, augurando un encuentro complicado. “Será un partido difícil, como todos en Segunda, y más a domicilio. Vamos todas las máximas ganas posibles y la responsabilidad de llevarnos los tres puntos”.

Escriche también hizo referencia a su renovación hasta 2024, anunciada la semana pasada: “Estoy muy cómodo aquí. El Huesca me ha dado todo futbolísticamente, y si puedo estar todos los años que pueda, pues mejor. Al final llevo aquí tres años y estoy muy cómodo. He trabajado como el que más para lograr esta renovación”.