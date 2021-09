Encontrar el punto de inflexión tras dos derrotas es el objetivo que busca la SD Huesca en el Anxo Carro de Lugo. Y así lo explicó Nacho Ambriz en su comparecencia previa al viaje a tierras gallegas. Afirmó que no puede estar satisfecho tras los dos resultados negativos, pero no se muestra especialmente preocupado ante ello al ver la actitud de su plantilla y la capacidad de corregirlo. “He visto a los chicos mejor de cómo pensaba que iban a estar. Tienen esa rabia por no haber sacado los resultados, porque hemos cometido errores que nos han costado puntos importantes. No quiero que piensen que me conformo, porque no estamos tan finos de como empezamos el torneo. Pero ni entonces éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos. Simplemente es ir encontrando los errores que hemos estado cometiendo”, dijo el entrenador azulgrana.

“Nos está faltando cierta tranquilidad en algunos momentos. No podemos jugar al mismo ritmo cuando recuperamos la pelota que cuando la tenemos. Pero eso lo hemos trabajado, lo voy entendiendo. También estamos haciendo muchas cosas bien, pero si el resultado no acompaña, está claro que no sirve de nada esa estadística. Pero lo voy entendiendo y detectando, esas pequeñas desconcentraciones que vamos teniendo, y vamos a ir a pelear y a hacer un gran partido”, añadió.

Ambriz habló también del Lugo: “La verdad es que tiene una forma de jugar que la tienen muy bien hecha, muy bien trabajada. Pero él trabaja a su equipo para ganar, y yo también. El equipo tiene que ir a jugar, no nos podemos permitir tres derrotas consecutivas”, dijo. “Está muy bien estructurada. Sabe a lo que juega, es peligroso en su contrataque y tiene un delantero centro que lo hace muy bien. Pero tenemos que pensar en lo nuestro, respetando siempre al adversario, pero buscar la nuestra”.

Tendrá que hacer frente a la baja por sanción de Jorge Pulido, con la entrada de Ignasi Miquel. “Es un tipo de experiencia, y que ha jugado en esta categoría muchísimo. Lo hemos trabajado, además es su perfil natural, por lo que la adaptación es rápida”, apuntó Ambriz.

“No me ha sorprendido lo competitivo que es esta liga, porque todos los informes previos así me lo indicaban. Te relajas un poquito, y lo pagas. Es una liga larga, en la que no se darán resultados amplios. Esa parte la tengo clara, y la gente que tengo cerca me ayuda mucho a poder enfrentarnos a ello”, concluyó.