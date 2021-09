El Lugo y el Huesca comparten este lunes (21.00 horas) necesidad en LaLiga SmartBank después de cuatro jornadas en las que los gallegos no han conseguido estrenar su casillero de victorias y los oscenses, tras haberse estrenado con dos triunfos en su regreso a la categoría de plata, han cedido dos derrotas en las citas más recientes.

El objetivo del Huesca es recuperar lo perdido en la jornada anterior, en casa ante el Oviedo, donde cayó por 1-2. Tanto en el primer desplazamiento a Las Palmas como ante el conjunto ovetense los azulgranas no estuvieron al nivel esperado y eso les costó cosechar dos derrotas consecutivas que han supuesto generar dudas y que quieren disipar cuanto para estar otra vez en la pelea por los primeros puestos en la clasificación ya que el objetivo es el retorno a Primera división.

El equipo altoaragonés tendrá que mejorar bastante si quiere sumar el primer triunfo a domicilio, sobre todo en defensa, ya que de lo contrario seguiría creando incertidumbre en cuanto a la confección de la plantilla, que no acaba de dar todo lo que se espera de ella.

Cambios en el once

Para el partido que cerrará la jornada, otra vez tendrá que haber cambios en el once inicial ya que el defensa central y capitán del equipo, Jorge Pulido, fue expulsado al final del partido contra el Oviedo. Precisamente esta demarcación es la más débil del equipo al contar sólo con dos centrales en la actualidad.

En la portería no parece que pueda haber cambio, con Andrés Fernández bajo los palos. En el centro de la defensa debutará el central Ignasi Miquel, y el resto de los zagueros serán los mismos con Buffarini y Florian Miguel en los laterales junto a Cristian Salvador en el centro de la zaga, a pesar que éste no es un central específico y ha sido cuestionado por algunos errores que le han costado al equipo goles decisivos. Sin embargo, para este encuentro no hay más jugadores que se puedan adaptar a dicha posición.

En el centro del campo el equipo no acaba de cuajar del todo y podría volver al once inicial Kelechi Nwakali, junto a Seoane, Pedro Mosquera y Marc Mateu. Delante, Ferreiro y Dani Escriche podrían formar juntos ya que el argentino Adolfo Gaich, a pesar de haber sido titular en la jornada anterior, demostró no estar acoplado a la categoría.

Los locales afrontan la quinta cita con mejores sensaciones que puntos, en posiciones de descenso en la tabla después de haber sumado tres empates y haber perdido un partido.

El técnico del Lugo, Rubén Albés, no ha podido recuperar a los lesionados José Ángel Carrillo, Alberto Rodríguez, Sebas Moyano, Pedro López ni Juanpe Jiménez, tiene entre algodones Mayoral y fuera de ritmo a Álex Pérez.