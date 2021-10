El Huesca pone este sábado (16.00 horas) en juego su tendencia al alza tras puntuar en sus dos últimos encuentros ante un Tenerife que, por contra, llega a El Alcoraz con la misión de poner fin a la mala dinámica en la que entró con dos derrotas seguidas. El equipo aragonés, al resguardo del triunfo en la pasada jornada en el campo de la Real Sociedad B, podría entrar en la parte alta de la tabla si vence al conjunto canario, que se mantiene en la zona de promoción -quinto- pese a cae ante Mirandés y Almería.

El Huesca, que estuvo cuatro jornadas sin ganar, espera confirmar que los malos momentos hayan quedado atrás aunque para ello deberá mejorar actuaciones anteriores, ya que aunque venció fuera de casa al filial realista no acabó de convencer. Volvió a mostrar carencias en ambas áreas, en especial en la rival, a la que llegó muy pocas veces con peligro, mientras que en la parcela defensiva otra vez el portero Andrés Fernández fue el mejor del equipo azulgrana, lo que no es una buena señal.

El entrenador del Huesca, el mexicano Nacho Ambriz, recupera al delantero centro Adolfo Gaich tras cumplir un partido de sanción pero seguirá sin poder contar con Cristian Salvador y tampoco jugará David Ferreiro, con problemas musculares, este último uno de los efectivos que más minutos juega y que es titular indiscutible. «Estoy tranquilo porque veo que el equipo transmite buenas sensaciones y que podemos hacer un buen partido. Hemos revisado todo porque es más fácil corregir las cosas desde la victoria que desde la derrota ya que los ánimos están mejor cuando se gana», indicó el preparador.

No habrá muchos cambios en el equipo oscense con respecto al once inicial frente al filial de la Real, si bien la parcela central del campo ofrece dudas porque no acaba de cuajar el juego azulgrana. Lo más probable es que tanto en la portería como en la zaga continúen los que partieron de inicio en San Sebastián, mientras que en la medular Pedro Mosquera relegaría al banquillo a Juan Carlos y Joaquín sería el sustituto de Ferreiro en la delantera. «El Tenerife es un equipo completo que empezó muy bien y será un rival complicado aunque los últimos resultados no les hayan sido favorables. Tiene buenos peloteros y nosotros tendremos que hacer un gran partido para ganar», advirtió Ambriz.

Después de haber firmado un comienzo de competición con tres victorias y dos empates en las primeras cinco jornadas, gracias en buena parte a la solvencia defensiva que mostró el conjunto de Luis Miguel Ramis, el Tenerife presenta a Enric Gallego como principal duda. El delantero, que arrastra una lesión de tobillo, es la referencia ofensiva del equipo, sobre la que gira buena parte de los planteamientos del técnico, a pesar de que todavía no ha estrenado su cuenta goleadora.

En el caso de que Gallego no sea titular, la previsión es que su sustituto salga entre Elady Zorrilla, que dejaría la banda izquierda para jugar en un puesto que ya ha ocupado varias veces esta temporada, o el canterano Ethyan, quien no ha debutado como titular. Vuelven a estar disponible tras superar sus problemas físicos Álex Bermejo y Sergio González, mientras que Manu Apeh se une a las bajas por lesión de Borja Lasso, Javi Alonso y Nahuel Leiva.