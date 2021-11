Tras el empate frente al Amorebieta en casa en el estreno de Xisco Muñoz en el banquillo, el Huesca intentará dar la sorpresa este martes (19.00 horas, Gol) y llevarse los tres puntos en el Toralín, además de borrar la mala imagen que dio el equipo el pasado sábado. El conjunto oscense cuajó un flojísimo encuentro en casa en el debut del nuevo entrenador y ahora con más entrenamientos para captar la idea de juego que quiere el nuevo técnico espera ya plasmarla en Ponferrada y empezar a reaccionar antes que sea más tarde en la temporada.

Fuera de casa habrá que ver cómo responde el conjunto altoaragonés y si juega más suelto y con más garra ofensiva que lo hizo en el anterior partido, aunque tendrá que mejorar muchas cosas, sobre todo el aspecto mental para superar la caída anímica del equipo. Es una incógnita el once que pondrá Xisco Muñoz en el comienzo del partido ya que su primera alineación, el pasado sábado ante el Amorebieta, la cambió sustancialmente en el segundo tiempo porque no le pareció que rendía bien.

También la acumulación de partidos en estas semanas que están teniendo los jugadores podría hacer que algunos más de los que son habituales guardaran descanso ya que el siguiente partido de los oscenses, después de Ponferrada, llegará el próximo viernes. La dosificación de esfuerzos puede ser también un factor a tener en cuenta por Xisco Muñoz.

Por su parte, la Ponferradina, que quiere volver a fortificarse en El Toralín, donde perdió la condición de invicto en la visita del Real Oviedo y, de paso, poner tierra de por medio con un rival al que, de momento, el cambio en el banquillo no surtió efecto en su estreno. Sin embargo, los locales rompieron su racha negativa de seis jornadas sin ganar encontrando para ello uno de sus terrenos talismanes, el estadio Cartagonova donde sumaron su segundo triunfo a domicilio de la temporada (0-1) con tanto de Agus Medina.

El técnico Jon Pérez Bolo, que introdujo novedades en su once inicial frente al equipo cartagenero, podría recuperar varias piezas vitales para él como el capitán, Yuri de Souza, que no disputó ni un minuto el pasado sábado, así como el lateral Paris Adot y también Edu Espiau, que sí tuvieron participación, aunque escasa en el número de minutos. Para la línea defensiva Amo y Pujol también podrían tener su oportunidad de inicio ante los oscenses, mientras que en el centro del campo el rumano Paul Anton y en banda, José Naranjo, parece que también tienen serias opciones de titularidad este martes.