El Huesca salvó un punto en el descuento en su visita al Toralín pero sigue sin mostrar síntomas de mejoría tras su cambio en el banquillo. Xisco quiso seguir comprobando el rendimiento de los futbolistas de su plantilla e introdujo numerosos cambios en la alineación respecto a su primer once.

El partido comenzó con la Ponferradina presionando arriba y manteniendo a los oscenses muy atrás en el campo, lo que generaba una sensación de peligro al contar la Ponferradina con la dupla Yuri-Sergi Enrich al frente del ataque. Fue éste último el que tuvo la ocasión más clara de la primera mitad al cuarto de hora de juego al aprovechar un buen pase filtrado con un disparo seco y raso que despejó Andrés con una gran estirada.

El Huesca se intentó estirar mediada la primera mitad y un tiro desde 30 metros de Nwakali, sin problemas para el arquero local, fue la primera señal de que el equipo de Xisco había llegado al Toralín. Los aragoneses comenzaron a controlar bien las aproximaciones de la Ponferradina pero les costaba un mundo generar situaciones claras en ataque. Ante la falta de ideas, los balones largos a Pitta, de nuevo muy solo, aislado y poco participativo como referencia ofensiva, fueron el único e infructuoso recurso. Un centro sin rematador de Seoane y una falta mal ejecutada por Marc Mateu desde la frontal fue toda la producción en área contraria de los oscenses en el primer acto.

Por su parte, la Ponferradina tampoco tuvo más acercamientos peligrosos a las inmediaciones de Andrés en unos últimos minutos de una primera mitad marcada por la falta de fluidez, los errores y la falta de precisión de los dos equipos motivada en parte por la rapidez del terreno de juego debido a la intensa lluvia que caía en Ponferrada.

El Huesca volvió a ceder mucho campo a su rival en el inicio de la reanudación. A Xisco no le gustaba lo que estaba viendo y a los diez minutos introdujo un triple cambio: Ferreiro, Escriche y Mikel Rico entraban al campo por Ratiu, Pitta y Nwakali. El guion no cambió demasiado, con los dos equipos mostrándose muy previsibles.

A falta de media hora llegó la jugada que cambió el rumbo del choque. Una entrada temeraria de Marc Mateu en una jugada intrascendente le costó la expulsión. El catalán, aunque sin intención, midió mal y clavó sus tacos en el pecho de Paris Adot. En ese momento la Ponferradina, animada por la superioridad numérica, comenzó un acoso y derribo sobre la portería oscense. Avisó Yuri con un gol anulado por fuera de juego y un cabezazo. Mikel Rico tuvo que salvar a continuación bajo palos un balón que se paseó por el área pequeña. Tanto va el cántaro a la fuente que en el minuto 84 un centro llovido fue rematado por Edu Espiau con un gran cabezazo picado y potente ante el que nada pudo hacer Andrés.

Para el Huesca, si no había inquietado con once, parecía una misión imposible buscar el empate con diez. De hecho, fue de nuevo Espiau, tras un fallo clamoroso de Salvador, quien se plantó solo y pudo sentenciar para los locales, pero el portero oscense lo evitó. Parecía que esa acción quedaría en anécdota hasta que, cuando el partido agonizaba y en una jugada sin aparente peligro, Paris Adot despejó la bota de Mikel Rico en vez del balón dentro del área de la Ponferradina. Seoane no desaprovechó el regalo y la Sociedad Deportiva Huesca salvó un punto en un partido en el que no mostró síntomas de mejoría de la mano de Xisco y en el que lo mejor fue, con mucha diferencia, el resultado.