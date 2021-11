El Huesca disputa este martes ante el Cayón cántabro (16.00) la primera ronda de la Copa del Rey con el doble objetivo de pasar a la siguiente eliminatoria y de dar la titularidad a los jugadores que tienen pocos minutos en la Liga.

Xisco Muñoz, entrenador de los oscenses, explicó en la previa del partido que se van a tomar este primer partido de la Copa «como si fuera uno más» de Liga. «Es un partido importante para nosotros para que los jugadores crezcan individualmente y de forma colectiva, y también es importante para que los jugadores que no juegan habitualmente y varios del filial tengan su oportunidad y nos lo pongan difícil», analizó el técnico. Tanto el portero San Román como Pablo Insua, que todavía no han jugado ni un minuto, tendrán su oportunidad. Miquel, Mosquera, Salvador, Ferreiro, Seoane y Juan Carlos no viajaron.

El Huesca no quiere pecar de exceso de confianza. «Tenemos toda la información posible y hemos preparado bien el partido, con sus vídeos y análisis del rival. Vamos con todo», aseguró Xisco. El entrenador incidió en la importancia de las jugadas a balón parado, donde «se iguala todo», y resaltó que aunque conoce cómo se viven estos partidos en los equipo más humildes, no pueden permitir que su rival les pueda superar «en ganas y ambición».