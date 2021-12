El Huesca y el Valladolid se miden este viernes en El Alcoraz (21.00 horas) para disputar 3 puntos importantes para las aspiraciones de ambos de no perder el tren de cabeza, lo que convierte el choque en un duelo directo por el ascenso a Primera. Los oscenses, que están realizando una temporada muy por debajo de lo esperado, lo que se cobró como primera víctima al técnico mexicano Nacho Ambriz, intentan mejorar de la mano del nuevo entrenador, Xisco Muñoz, pero de momento se encuentran a cinco puntos de la zona de Promoción de ascenso cuando el objetivo inicial era el ascenso directo que está a 13 puntos.

Por contra, el Valladolid es quinto a cuatro puntos del ascenso directo, por lo que el enfrentamiento se presenta complicado para un conjunto oscense que debe dar un paso adelante para confirmar que realmente puede ser un aspirante al ascenso ante un oponente que busca el mismo objetivo. El partido se presenta abierto, en principio, dada la igualdad que reina en la categoría y por el potencial de ambos equipos, más por explotar en el caso azulgrana que en el pucelano.

Xisco Muñoz, entrenador del Huesca, tiene casi a toda la plantilla disponible para este encuentro ya que no cuenta con bajas por lesión y sólo pierde por sanción al extremo derecho Joaquín Muñoz. Por ello, podrá repetir por tercera vez consecutiva la misma alineación en Liga, con el cambio obligado de Joaquín Muñoz por David Ferreiro, ya que en el partido de Copa que el Huesca jugó en tierras cántabras contra el Cayón algunos jugadores titulares apenas tuvieron minutos.

El entrenador del Huesca, dado el rendimiento que le están dando los jugadores en los que confía, no introducirá otras alternativas ya que incluso en los cambios, durante los partidos, utiliza a los mismos relevos de jugadores. El equipo oscense quiere consolidar su defensa para fortalecer la zona de atrás aunque debilite más la delantera al dejar sólo en punta al delantero argentino Adolfo Gaich.

El Real Valladolid no podrá contar con El Yamiq en su desplazamiento a Huesca ya que, si bien ya está prácticamente recuperado de sus dolencias, aún no podrá jugar, mientras que otra de las dudas, Rubén Alcaraz, sí apunta a entrar en la lista de convocados, a falta del último entrenamiento. Así lo ha advertido el técnico del equipo blanquivioleta, José Rojo "Pacheta", quien antes de iniciarse la rueda de prensa ha querido transmitir su agradecimiento y su cariño al Huesca "porque siempre puso las cosas muy fáciles" y porque allí pasó "unos meses maravillosos en el club, la ciudad y la provincia".

Eso sí, ha lamentado "no haber podido lograr la permanencia", pero considera que acabó la temporada "con una fuerza moral que no era la adecuada, a lo que se añadió que llegaron varias ofertas de Primera", aunque finalmente se decantó por dirigir al Real Valladolid, con el que está comprometido "más allá del contrato". "Pacheta" no ha escatimado en halagos hacia el Huesca "un equipo que está preparado para estar arriba; que cuenta con jugadores de gran calidad individual; que es uno de los que mejor inicia el juego o cuyos jugadores tienen más clarividencia en esta faceta y que tiene un corte muy parecido al del Real Valladolid".

"En su campo aprieta mucho; tiene una gran conexión con la gente de fuera, cuenta con buenos medios centros y jugadores diferenciales, por lo que será fundamental ajustar bien la defensa para buscar sus defectos y tratar de aprovechar las ocasiones de gol que se den, porque igual no hay muchas", ha precisado. Volverá a apostar por el once titular que tan buenos réditos le está aportando en el José Zorrilla, con el objetivo de "que esa confianza que tiene el equipo en casa, la traslade fuera y empiece también a empoderarse sin la ayuda de esa afición que empuja y que aporta un plus aquí".

En su opinión, "se prevé un partido con mucha ida y vuelta, con mucha batalla, en el que los detalles serán los que hagan ganar o perder", de ahí que sea determinante la concentración, saber frenar sus rápidas transiciones y mantener la solidez defensiva y el acierto de cara a la portería.