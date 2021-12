El Huesca no quiere confianzas ante la visita del Alcorcón, colista desde hace semanas y que sueña con cambiar su dinámica negativa en un partido que los locales esperan que les acerque a los puestos de promoción, de los que le separan cinco puntos. El equipo alfarero, merecido farolillo rojo de la competición con 10 puntos y ya a 13 de la permanencia, lleva 11 partidos sin ganar y solo ha sumado una victoria, en Anduva, fuera de casa. Aún así, Xisco Muñoz no se fía en un choque donde el Huesca tiene las bajas de de Ferreiro, Juan Carlos, Mosquera e Ignasi Miquel, mientras que Insua puede ser la gran novedad en el eje de la zaga, con su primera titularidad en esta Liga.

El partido se presenta accesible, en teoría, para el Huesca, que quiere despedir el año brindando un triunfo a sus aficionados y sumar tres puntos que le acerquen a la promoción, aunque las declaraciones de los jugadores del equipo oscense han ido por la línea del respeto hacía un rival que las últimas semanas va cuesta abajo sin frenos. El equipo que presente Xisco Muñoz será muy diferente al que cayó eliminado el pasado martes en la Copa del Rey en El Alcoraz ante el Girona, volviendo al once titular los jugadores que son habituales con el entrenador mallorquín.

Para este encuentro no podrán jugar por estar lesionados el centrocampista Pedro Mosquera y el extremo derecho David Ferreiro y además apunta a no llegar a tiempo el mediapunta Juan Carlos Real. Tampoco estará el defensa central Ignasi Miquel, ya que fue expulsado en la última jornada ante el Sporting. Nadie se quiere fiar de la posición última que ocupa el conjunto madrileño para no caer en la relajación pero lo cierto que se da por hecho que el Huesca sumará los tres puntos en juego, que son casi obligados por el tamaño del enemigo, y podrá escalar posiciones en la clasificación.

"El Alcorcón no nos lo pondrá fácil y habrá que luchar. Por eso necesitamos a la afición, para que estemos todos unidos porque si pensamos que va a ser fácil porque vaya el último nos podemos equivocar ya que es un equipo muy intenso y duro", advirtió Xisco Muñoz, para añadir después: "Es un partido muy bonito y especial y junto con los aficionados tenemos que sumar los tres puntos. Con humildad se puede conseguir",

Para el técnico del conjunto altoaragonés será fundamental "entrar bien en el partido. Siempre digo que hay que empezar bien los encuentros y enseñar que vamos a por la victoria ya que no hay ningún choque fácil en esta categoría. Todos los partidos son difíciles" ha resaltado.

Enfrente estará el Alcorcón, que llega a este partido colista e inmerso en una mala dinámica liguera tras encadenar once jornadas sin ganar, siete de ellas con Fran Fernández, tercer técnico alfarero de esta temporada y que desde su llegada al banquillo solo suma tres puntos de veintiuno posibles. Los números son alarmantes en el equipo madrileño. Dos victorias, cuatro empates y catorce derrotas en veinte partidos, en los que ha encajado 39 goles, casi una media de dos por encuentro, una losa que le está haciendo inviable mantener cualquier atisbo de esperanza de salir de abajo a corto plazo. Para este partido Fran Fernández cuenta con la baja por sanción del centrocampista Juan Aguilera, al que sustituirá en el once Juanma Bravo. Esa no será la única novedad en el once inicial del Alcorcón.

Alineaciones probables:

SD Huesca: Andrés Fernández; Ratiu, Insua, Pulido, Florian Miguel; Nwakali, Seoane, Cristian Salvador, Marc Mateu; Joaquín y Gaich.

Alcorcón: Dani Jiménez; Laure, Carlos Hernández, Gorosito, David Fernández, Forniés; Moyano, Juanma Bravo, Arribas; Juan Hernández; y Marc Gual.

Arbitro: Víctor García Verdura (Comité Catalán).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 18.15.