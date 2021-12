Kelechi Nwakali ha entrado en la lista ofrecida por Nigeria para disputar la Copa de África entre el 9 de enero y el 6 de febrero. De este modo, la SD Huesca perderá a su centrocampista durante ese tiempo, una baja sensible en el medio a pesar de que Nwakali no ha gozado de la continuidad que se esperaba al inicio de temporada. El nigeriano, de 23 años, no ha renovado y acaba contrato en junio. La Copa de África arrancará el 9 de enero con un partido entre Camerún y Burkina Faso. Xisco podrá contar con su futbolista en el duelo ante el Girona, el próximo 2 de enero, y después de esa jornada tendrá que concentrarse con su selección. Es la primera convocatoria con la absoluta para el centrocampista del Huesca, un habitual en la sub-23y sub-17, con la que se proclamó campeón del Mundo en 2015.

No será el único jugador de la Segunda División española citado por Nigeria. Umar Sadiq, delantero del Almería, también ha entrado en la convocatoria, así como el defensa del Leganés Keneth Omeruo. Samuel Chukwueze, delantero del Villarreal, también está entre los elegidos. El Huesca busca refuerzos en enero y tiene cerca a Lago Júnior (Mallorca).