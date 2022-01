La SD Huesca comienza el año este domingo recibiendo al Girona (18.15) en un partido incierto, como el resto de la jornada, debido a las bajas que presentan los dos equipos por los casos de covid detectados en ambas plantillas. Los oscenses, con la necesidad de hacerse fuertes en El Alcoraz, afrontan el duelo ante los catalanes con el objetivo de acercarse a los puestos del playoff, objetivo en el horizonte para la segunda vuelta de la competición que hoy comienza.

Desde la llegada de Xisco Muñoz al banquillo el Huesca ha mostrado avances a nivel de compromiso y solidez. Los altoaragoneses son un equipo más compacto y que comete menos errores pero que deberá dar un extra para pelear por cotas mayores. «Ahora somos constantes y nos faltan detalles para tener más pegada, para ofrecer más. Necesitamos mejorar en la toma de decisiones en el último tramo. Somos un equipo sólido, y estamos en el buen camino en eso, pero nos falta ser más agresivos y dañinos», apuntó el técnico balear en la previa.

El primer fichaje en el mercado de invierno, el costamarfileño Lago Junior, no podrá debutar en el duelo al no estar aún abierto el plazo para inscribir a los nuevos jugadores. El que sí estará será Nwakali, en su último partido antes de la Copa África. Por otro lado, la presencia de Escriche, Joaquín y Seoane está en el aire al no haber participado en la última sesión de trabajo. Ratiu y Salvador son baja a no ser que den negativo en el último test.

A la espera de lleguen más refuerzos en el mercado invernal, el Huesca tiene la primera prueba ante el mismo rival que les eliminó de la Copa del Rey hace menos de un mes y que será un rival directo por entrar en la promoción, en un choque que será el número 400 de los oscenses en la categoría de plata.

El Girona de Míchel, llega con la sensible baja de Stuani, su estrella y máximo goleador. Por contra, recupera al exjugador del Huesca Borja García, que ha entrado en una convocatoria que el técnico, debido a las bajas por covid, ha tenido que completar con jugadores del filial y juveniles.