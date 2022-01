La SD Huesca visita este sábado al Cartagena (16.00 horas) muy condicionada por el brote de covid que le está azotando. El virus sigue haciendo estragos en el seno de la plantilla de los altoaragoneses y serán varios los futbolistas que no estarán disponibles para enfrentarse a los murcianos en el equipo de Xisco.

Precisamente el entrenador balear, contagiado, es uno de los integrantes que no ha viajado hasta Cartagena y será sustituido en el banquillo por Antonio Calle, segundo técnico azulgrana, que también ha sufrido la enfermedad la última semana pero de la cual ya está recuperado. La alineación que ponga en liza hoy es toda una incógnita debido a la delicada situación que atraviesan.

En el último entrenamiento que realizó el equipo antes de viajar faltaron varios nombres sobre el césped del IES Pirámide. El capitán Pulido, Gaich, Mikel Rico, Mosquera, Florian Miguel y Lago Junior no se ejercitaron y todo apunta a que no podrán ayudar a su equipo en Cartagena. Especialmente dolorosa es la baja de Junior, único fichaje invernal de los oscenses hasta el momento y que estaba listo para debutar. Pero no todo son malas noticias para el Huesca ya que varios futbolistas que no pudieron estar la jornada pasada en la derrota ante el Girona se han reincorporado al grupo, como son los casos de Joaquín, Seoane, Ratiu y Escriche.

Aunque el brote de coronavirus ha eclipsado lo estrictamente deportivo, lo cierto es que el conjunto aragonés afronta el partido ante el Cartagena necesitado de puntos. Con dos derrotas y un empate en los últimos tres choques, el Huesca debe cambiar su dinámica si quiere estar en la pelea por llegar a los puestos de playoff que cada vez ve más lejanos. Xisco ha querido construir un equipo sólido y fiable defensivamente y, con algunos matices, lo ha conseguido, pero para aspirar a algo más tiene que dar un paso adelante a la hora de generar juego y ocasiones, a falta de los ansiados refuerzos que todavía faltan por llegar.

No lo tendrá fácil el Huesca para dar ese primer paso ya que enfrente un enrachado Cartagena, que llega de vencer a domicilio al líder Almería y que está liderado por el incombustible Rubén Castro. El delantero canario, a sus 40 años, no se cansa de hacer goles (12 lleva ya esta temporada) y será el hombre a vigilar por un equipo oscense que. a pesar de las comprometidas circunstancias que vive, tendrá que sacar fuerzas de flaqueza para intentar sacar algo positivo de Cartagonova.