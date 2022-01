La SD Huesca no piensa en otra cosa que no sea la victoria frente a la Ponferradina, a las 18.15 horas, para conseguir la solidez que le ha faltado en El Alcoraz durante toda la temporada y mantener así viva la esperanza de jugar la promoción de ascenso a Primera. Su rival no conoce aún la victoria en 2022, acumula además cuatro jornadas sin ganar y nunca ha logrado la victoria en Huesca.

Xisco, "muy satisfecho" con los refuerzos Xisco Muñoz, entrenador del Huesca, señaló que su equipo jugará ante la Ponferradina para «revertir la situación» en El Alcoraz, donde han dejado escapar muchos puntos. «Ahora estamos en un momento muy importante y tenemos que revertir la situación de los partidos en casa. Tenemos que darle la vuelta ya que aquí nos está costando mucho sacar los partidos adelante. A pesar de ello veo al equipo más suelto ahora, con más confianza y aún podemos mejorar», aseguró. Sobre los refuerzos, Lago Júnior, Pablo Martínez y Timor, Xisco se mostró «muy satisfecho». «El club ha hecho un esfuerzo importante. Estoy muy satisfecho porque son jugadores de mucho nivel». El cuadro altoaragonés se encuentra a siete puntos del sexto clasificado y necesita la victoria frente al conjunto leonés para que sus aspiraciones de luchar por el ascenso sigan intactas. A ello invita la posible presencia de los dos fichajes del equipo en el mercado invernal, Lago Júnior y Pablo Martínez, para intentar que ser más sólido y fiable en su estadio, donde solo ha sido capaz de ganar tres partidos de doce disputados. Los dos refuerzos que de momento ha concretado el Huesca, a la espera de alguno más sobre todo en la delantera, deben suponer un empuje importante de cara a las aspiraciones que tenía el equipo en esta temporada y que hasta la fecha no se han traducido en la clasificación. El Huesca, con la baja del jugador nigeriano Kelechi Nwakali, que se encuentra con su selección disputando la Copa de Africa, se mide, en teoría, a un rival directo que tiene el mismo objetivo que los azulgranas, disputar el playoff por el ascenso. También está la duda de Marc Mateu, del que Xisco Muñoz comentó que tiene pocas de jugar debido a que recibió un golpe en un entrenamiento. Los oscenses quieren hacerse fuertes en casa aprovechando que su rival está atravesando un bache, ya que acumula cuatro jornadas consecutivas sin ganar, y sumar tres puntos que valen doble al ser un rival directo por el mismo objetivo. El técnico del Huesca parece tener clara la línea defensiva para el partido frente a la Ponferradina con Ratiu, Pulido, Ignasi Miquel y Florian Miguel aunque con la alternativa de Pablo Insua que jugó por Pulido en el último partido. En el centro del campo es donde ya podrían entrar los dos nuevos fichajes, con Lago Júnior pugnando por un puesto con Juan Carlos y Pablo Martínez acompañando a Seoane y Ferreiro. La Ponferradina recupera para este compromiso prácticamente a toda su plantilla ya que el técnico, Jon Pérez Bolo, solo contará con las bajas del lesionado Adri Castellano, que el lunes se reincorporará a la actividad, y el sancionado José Naranjo.