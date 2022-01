El Huesca sufrió una amarga derrota al desperdiciar un gol de ventaja en el último cuarto de hora de partido ante el Eibar en un encuentro parejo en lo que lo más justo hubiera sido un empate pero en el que decidió el olfato de Stoichkov, uno de los mejores delanteros de la categoría.

El partido comenzó intenso en un duelo que pronto se vio que iba a estar marcado por la importancia de los duelos individuales. Timor tuvo la primera ocasión del choque con un cabezazo a la salida de un córner que atrapo Yoel sin demasiados apuros. Los dos equipos salieron bien plantados al césped de Ipurúa, pero que sufrían para generar fútbol con balón. Los dos parecían buscar que el rival llevara la iniciativa.

El choque bajó el ritmo y se trabó mucho el juego con constantes interrupciones. En los aragoneses, solo las arrancadas de un irregular Ratiu y alguna acción a balón parado, bien botadas por Pablo Martínez, conseguían generar cierto peligro, en un partido que se puso demasiado duro, Conforme los minutos pasaban el Eibar, tímidamente, iba tomando las riendas del partido. En el último tramo tuvo su ocasión más clara del primer acto en las botas de Stoichkov, que tras un gran pase de Expósito no logró ver puerta por poco con un potente disparo.

La segunda parte comenzó como había acabado la primera hasta que, a los cinco minutos, un centro de lateral a lateral fue rematado con fuerza por Florian Miguel. Yoel solo pudo despejar el balón hacia arriba y Seoane logró imponerse a su defensor y rematar de cabeza en el área pequeña para adelantar a los altoaragoneses. El tanto espoleó a los vascos, que a base de empuje logró poco a poco embotellar a los de Xisco. El balear refrescó por completo su ataque dando entrada a Lago Junior y Poveda, que debutaba con la elástica azulgrana, por Joaquín y Escriche. El costamarfileño envió al poco de salir un balón al larguero que se envenenó al rebotar en un defensa. Pero la tónica del partido había cambiado y todo indicaba que al Huesca se le iba a hacer largo el choque. Y así fue.

Xisco volvió a mover el banquillo con Mikel Rico y Marc Mateu buscando oxigeno para las piernas de sus jugadores pero los cambios no funcionaron. En una de los tantos centros lateral que proponían los armeros llegó el gol del empate, obra de Stoichkov a pase de Tejero. El tanto calmó por momentos el ansia de los vascos y el Huesca pudo respirar, pero cuando faltaban cinco minutos para el final un deja vu condenó a los oscenses. Otro centro de Tejero y otro cabezazo de Stoichkov culminaron la remontada del Eibar, que se colocó líder de nuevo. Xisco señaló a Mateu y lo sustituyó. El Huesca pudo empatar en una clarísima de Poveda en un fallo de la zaga local pero los altoaragoneses se volvieron a Huesca sin nada en los bolsillos al no haber sabido administrar su ventaja.

Ficha técnica

Eibar: Yoel, Tejero. Venancio, Arbilla, Toño García, Sergio Álvarez, Javi Muñoz, Corpas (Fran Sol, m. 68), Expósito (Sielva, m. 87), Stoichkov (Rahmani, m. 87) y Quique (Blanco Leschuk, m. 55).

Huesca: Andrés Fernández, Andrei Ratiu, Jorge Pulido, Ignasi Miquel, Insua, Florian Miguel (Marc Mateu, m. 72 (Lombardo, m. 89)), Pablo Martínez, David Timor (Mikel Rico, m. 72), Jaime Seoane, Joaquín Muñoz (Darío Poveda, m. 64) y Dani Escriche (Lago Junior, m. 64).

Goles: 0-1, m. 51. Seoane. 1-1, m. 75. Stoichkov. 2-1, m. 85. Stoichkov.

Arbitraje: El colegiado Dámaso Arcediano del Comité de Castilla La Mancha. Amonestó en el minuto 10 a Timor, en el minuto 33 a Javi Muñoz, en el 34 a Ignasi Miquel y en el 40 a Andrei Ratiu. En el 57 Venancio vio la cartulina amarilla, en el 58 el colegiado se la mostró a Escriche y en el 61 a Joaquín.

Incidencias: Tarde fría en Eibar, plenamente invernal. A pesar de la baja temperatura Ipurúa registró la mejor entrada de la temporada con 5.121 espectadores, según informaron desde el club armero.