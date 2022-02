Lluís Sastre se retira. El futbolista mallorquín, de 35 años, que esta temporada formaba parte del filial del Huesca, en Segunda RFEF, ha decidido colgar las botas. Así lo anunció el club oscense: «Lluís Sastre deja el fútbol y se convierte en historia de la Sociedad Deportiva Huesca». Pero el ya exjugador no va a dejar la entidad altoaragonesa, ya que continuará ligado al área deportiva. «Llegué al club con 21 años y ahora tengo una familia de Huesca, mi mujer es de aquí y tengo dos hijos. Estoy muy agradecido al club y a la afición por el respeto y cariño que me han brindado», decía Sastre en el comunicado.

El centrocampista jugó en el Barcelona desde los 14 hasta los 21 años, cuando tras pasar por todas las categorías del club azulgrana firmó por el Zaragoza B. Después militó cedido una temporada en el Huesca, equipo al que volvió, ya fichado, tras pasar tres años en el Valladolid (con el que debutó en Primera en 2012) y otras dos campañas en el Leganés. Con el Huesca logró el ascenso a Primera División en 2018. En enero de 2019 comenzó su aventura internacional y fichó por el AEK Larnaca chipriota. En 2020 pasó al Hyderabad de la Superliga India. En julio de 2021 volvió a la capital oscense. El mallorquín reconoció que le hubiera gustado dejarlo «jugando y sintiéndome bien sin lesiones, ayudando en el campo que es lo que me gusta», aunque la situación no borra la satisfacción por una carrera plena con dos momentos clave: «Me quedo con mi debut en Primera, el sueño de todo niño, con el Valladolid y el ascenso en Lugo con el Huesca, con el autobús y la celebración por las calles de la capital oscense y la gente entregada», recordó Lluís Sastre en su despedida