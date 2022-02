Lo que a principio de año parecía un sueño más que una opción real va tomando forma para la SD Huesca, que visita este sábado al Ibiza (16.00 horas) con la intención de sumar tres puntos más para continuar recortando la distancia con los puestos de promoción, situados ahora a cinco puntos. El agónico triunfo frente al Lugo en el último minuto fue la inyección de moral definitiva para unos oscenses que han dado un salto de calidad tras el mercado invernal.

Precisamente el autor del gol de la victoria, Seoane, no podrá estar en el encuentro. La ausencia del máximo artillero de los azulgranas se suma a la de Dani Escriche. Dos bajas sensibles en la zona ofensiva que harán a Xisco tener que modificar ligeramente su once tipo. Lo que no cambiará será el esquema. El técnico seguirá apostando por la línea de tres defensas y dos carrileros que tan buen resultado le está dando. Insua, Florian Miguel e Ignasi Miquel serán los centrales, con Marc Mateu y Gerard Valentín en los laterales. En el medio son fijos Timor y Pablo Martínez y en el ataque parece que Xisco le dará la titularidad a Lago Junior y seguirá confiando en Poveda. El otro puesto en la delantera se lo jugarán entre Ferreiro y Joaquín.

«El equipo está avanzando, está creciendo, está mejorando y cada vez es más constante. Pero no hay que olvidar que seguimos en un proceso de aprendizaje y es normal que cometamos algún fallo», analizó el entrenador de los aragoneses en la previa del partido. «Sabiendo que vamos otra vez a un campo difícil en el que va a costar sacar puntos, pero estamos preparados», añadió.

Y es que enfrente estará el Ibiza de Paco Jémez, al que parece que se le ha frenado un poco el impulso que supuso la llegada del técnico cordobés al banquillo, que arrancó con tres victorias consecutivas. Los isleños, pese al poco tiempo que lleva, son un equipo con el sello de Jémez. Valiente, ofensivo y que siempre busca la iniciativa. Pero que fruto de su ambición deja muchos espacios atrás, por lo que la velocidad de los atacantes oscenses se antoja clave para conseguir sacar réditos de esos despistes.

«El Ibiza es vertical, busca avanzar en todo momento. Eso es difícil y atractivo», comentó Xisco, que espera un partido «de áreas» y bonito para el espectador entre dos conjuntos que llegan con buenas rachas goleadoras. El Huesca tratará de imponer su ley en un encuentro que, en caso de lograr el triunfo, puede significar un puñetazo encima de la mesa para que los azulgranas presenten definitivamente su candidatura a pelear por cotas mayores y para hacer soñar a sus aficionados.