Xisco Muñoz, entrenador de la SD Huesca, lamentó la derrota cosechada frente al Alcorcón, colista de la categoría, que frena la progresión del equipo y le deja a once puntos de la promoción, y dijo que se siente "con fuerzas para seguir" porque está "con ganas y con ilusión". El Huesca lleva tres partidos sin ganar, solo ha sumado un punto de los últimos nueve y, como visitante, no gana desde hace tres meses, desde el 8 de enero frente al Cartagena.

"No esperaba un partido así, y no solo hablo del resultado. No hemos interpretado la idea y se nos corta la progresión cada vez que podemos meter la cabeza. Soy totalmente responsable de la situación. A partir de ahí hay que trabajar y seguir con humildad. No queda otra", dijo Xisco Muñoz, en conferencia de prensa.

"Estoy con ganas y con ilusión. Sabía dónde venía y sabía la situación, aunque cuesta cuando eres el capitán de un barco y la cosa no arranca como esperas"

"Me sorprende que no somos capaces de dar el último pase y el último paso hacía la estabilidad", confesó el técnico del Huesca, que dijo sentirse "con fuerzas" para seguir en el banquillo oscense. "Estoy con ganas y con ilusión. Sabía dónde venía y sabía la situación, aunque cuesta cuando eres el capitán de un barco y la cosa no arranca como esperas. Soy autocrítico, no necesito que nadie venga a alabarme, y sé que hay que subir el nivel de juego", comentó.

"En Alcorcón no hemos tenido el control, no ha habido último pase y nos han transitado más que nunca. Creo que hay trabajar algunas situaciones y saber que no queda otra que ser realistas, no frustrarse y coger responsabilidades. Esto forma parte de la vida. Nos gustaría que fuera mejor pero a veces pasa y hay que aceptarlo. Me han enseñado a luchar hasta el último momento y creo en el equipo y en la reacción", concluyó.