La SD Huesca afronta una prueba de nivel este domingo con la visita a El Alcoraz del tercer clasificado, el Almería (18.15 horas), que ofrece buen juego pero al que en las últimas jornadas le ha faltado maldad en ataque y que llega exigido para volver a una plaza de ascenso directo que le arrebató este sábado el Valladolid. El conjunto aragonés viene de encadenar dos triunfos seguidos, ante el Burgos y el Málaga, y con una nueva victoria podría acercarse un poco más a la zona de promoción de ascenso que ahora tiene a siete puntos. Más allá de ese reto, doblegar a uno de los equipos más poderosos de la categoría, en el retorno de Rubi, técnico del ascenso en la 17-18, al estadio oscense sería todo un empujón anímico para este Huesca que quiere confirmar su progresión.

El Huesca ha logrado tres victorias en casa en sus últimos cuatro partidos, ante Mirandés, Lugo y Burgos, con un empate frente a Las Palmas y quiere seguir manteniendo esa fortaleza actual en su feudo, donde ha sumado 24 de los 44 puntos que lleva en esta Liga. Para este encuentro el entrenador del Huesca seguirá teniendo las bajas del capitán, Jorge Pulido, y del extremo derecho Ferreiro, que no se han entrenado en toda la semana por problemas físicos pero sí podrá contar con Ratiu tras su compromiso con la selección rumana. Mientras, se sigue sin noticias del mediocentro nigeriano Nwakali, apartado desde el mes de febrero por su retraso en la vuelta a Huesca después de participar con su selección en la Copa de África.

Xisco: "Sadiq es el más desequilibrante en Segunda" El entrenador del Huesca aseguró que del Almería le preocupa especialmente el delantero Sadiq al que considera «el jugador más desequilibrante de la categoría. Tendremos que estar muy atentos. Es muy determinante ya que tanto da goles como los ofrece a sus compañeros por lo que tendremos que tener mucha atención sobre él. Me hubiera gustado que no hubiera estado, sus números son brutales», destacó Xisco, aunque recordó que el rival tiene también «jugadores muy importantes». El técnico también consideró fundamental que el Huesca se haga fuerte en casa y mantener la portería a cero, para lo que ha pedido la ayuda de los aficionados. Xisco opinó que para superar al Almería su equipo deberá realizar un partido «muy completo». Respecto a la buena racha que atraviesa el Huesca, el técnico dijo: «Nos hemos quitado algo de presión. Hay que ganar el siguiente partido y ya veremos qué pasa. El equipo va creciendo, madurando y eso se ve en los encuentros».

No se presumen muchos cambios en el equipo que disputó la segunda parte ante el Málaga en la pasada jornada y tan solo se prevé la probable inclusión de Ratiu, tras volver de jugar con la selección rumana, y del delantero Dani Escriche.

La gran amenaza

La UD Almería parece haber pasado página del caótico partido del pasado domingo ante el Girona (0-1), en el que falló dos penaltis y dispuso de ocasiones para haber logrado otro resultado. Pero el fútbol no entiende de merecimientos y sí de victorias y esta no llegó y obliga a no fallar en ese propósito de lograr el ascenso directo. Rubi recupera a piezas importantes, que se notaron en el último partido, como el nigeriano Sadiq Umar, que estuvo con su selección y que ha vuelto «fenomenal, está muy bien, perfecto de condiciones», según señaló el preparador barcelonés, quien también dispone, tras su descanso por tarjetas, del portugués Samú Costa. Luego, el entrenador del Almería tiene las dudas de la disponibilidad de Ramazani, con molestias en una rodilla por las que no estuvo en la convocatoria del anterior partido.

Alineaciones probables

SD Huesca: Andrés Fernández; Ratiu o Gerard Valentín, Insua, Ignasi Miquel, Florian Miguel, Marc Mateu; Mosquera, Timor, Seoane; Escriche y Poveda.

UD Almería: Fernando; Pozo, Rodrigo Ely, Babic, Akieme; César de la Hoz, Samú Costa; Ramazani o Portillo, Robertone, Portillo o Appiah; y Sadiq.

Árbitro: López Toca (Comité Cántabro).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 18.15