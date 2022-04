El derbi femenino llenará El Alcoraz

Ya hace mucho tiempo que el fútbol femenino va dando pasos firmes en su crecimiento en busca de poder acercarse a la igualdad con el masculino. En Aragón, esa lucha no es menos y el próximo sábado el paso que se dará en la comunidad será de gigante. Porque el Huesca y el Zaragoza CFF B van a conseguir un hito que no han logrado ni los chicos, y es que el estadio de El Alcoraz colgará el cartel de no hay billetes y se llenará por primera vez en su historia. Más de 9.000 espectadores presenciarán el atractivo encuentro de Primera Nacional.

Hasta ahora, el récord del estadio oscense lo ostentaba un partido entre el Huesca y el FC Barcelona en la temporada 18-19 que reunió a un total de 7.343 aficionados en las gradas, antes de la remodelación de El Alcoraz. Además, el derbi del sábado se convertirá en el partido con más espectadores en la historia del fútbol femenino aragonés, ya que superará los 8.000 espectadores que presenciaron en La Romareda, en junio de 2009, la final de la Copa de la Reina entre el Prainsa Zaragoza y el Espanyol. Todo está predestinado para que el duelo entre los dos equipos de la comunidad se viva como una fiesta en un día que se lleva preparando semanas pero que ha superado las expectativas incluso de los más optimistas. «La idea surgió a principio de temporada. Ya el año pasado se disputó un encuentro del Huesca Femenino en El Alcoraz pero, debido a las restricciones covid, tan solo pudieron venir 700 personas y nos quedamos con ganas de más», relata Azucena Garanto, responsable de la sección femenina del club. Con el eslogan Es hora de verlo se lanzó una campaña que tuvo su punto de inflexión el día 8 de marzo. «Colocamos una pancarta de más de 12 metros en un edificio en el centro de Huesca. Desde entonces, la gente se ha volcado con la iniciativa y, vista la aceptación, nos obligaron a cambiar el eslogan por Es hora de llenarlo. Y así va a ser». EL CLÁSICO, REFERENTE El hito recuerda al de hace tan solo unos días en el Camp Nou, donde 91.553 espectadores presenciaron el clásico entre Barcelona y Real Madrid, lo que supuso un récord mundial de asistencia en un partido femenino. «Nos ha venido muy bien, hemos notado el efecto arrastre. Y aunque, lógicamente, no nos podemos ni acercar a esos números, para nosotras es igual de importante. Estamos muy emocionadas», afirma Garanto. «La cercanía en el tiempo del próximo derbi en Segunda también nos ha ayudado». "Hay que intentar que el talento que tenemos en la comunidad no se tenga que ir para crecer" Azucena destaca, para haber podido hacer realidad este sueño, el apoyo de las diferentes organizaciones que se han sumado a la causa. «Ha sido un punto fuerte e indispensable. Instituciones públicas como el Instituto de la Mujer, colaboradores o patrocinadores, entre todos hemos logrado darle la máxima difusión al evento. Se ha demostrado que si se apuesta por el fútbol femenino se pueden obtener grandes resultados», asegura Garanto. Este será el día más especial para la sección femenina de la entidad, que nació en 2017. «El club apostó y sigue apostando muy fuerte por nosotras. Tenemos ya más de 100 chicas y estamos intentando profesionalizarnos cada día más», dice Garanto, que hace un llamamiento para que el fútbol femenino aragonés gane peso a nivel nacional. «En esta comunidad hay mucho talento. Hay que reunir armas para mantenerlo aquí y que no tengan que salir fuera para seguir creciendo».