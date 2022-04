Una vez ya desvinculado del club, Nwakali ha publicado una carta en sus redes sociales, en la que acusa directamente al Huesca de abuso de poder e impagos. Aquí su mensaje completo:

Lamento mucho escribir este mensaje después de que la SD Huesca anunció la terminación de mi contrato. Me he callado por respeto a la afición el Huesca y a mis compañeros, pero ya no sufriré más en silencio. Ha llegado el momento de que la gente sepa la verdad y por qué estos últimos meses han sido terribles para mí y mi familia.

En diciembre de 2021 tuve el mayor honor de mi vida después de recibir una convocatoria para mi amada Nigeria. Pero la alegría de este momento terminó rápidamente cuando el director deportivo del Huesca, Rubén García, me presionó mucho para que no fuera a la Copa África porque 'no era un torneo importante'. Me dijo que si iba a la Copa África no volvería a jugar en el Huesca.

Este comportamiento y la falta de respeto para mi país, Nigeria, fue solo el último ejemplo para intentar intimidarme para que hiciera lo que querían. Durante meses, el club ha estado abusando de su poder para intimidarme y que firmara un nuevo contrato. Estas tácticas han incluido pagarme tarde en numerosas ocasiones. La ruptura completa de las negociaciones se produjo cuando mi madre se enfermó y le pedí a Rubén García los salarios que el club ya me debía para pagar la factura del hospital y el tratamiento de mi madre. Rubén García respondió diciendo 'firma este nuevo contrato y te pagaremos lo que te debemos esta noche'.

Pero a pesar de estas acciones, no podía permitir que el club me impidiera representar a mi país en uno de los torneos internacionales más importantes y me uní a mis compañeros en Camerún. Antes del partido de Nigeria contra Túnez (23 de enero de 2022), comencé a sentirme mal y me diagnosticaron una infección del tracto respiratorio. Como resultado, no estaba en mi mejor momento para jugar el partido contra Túnez.

Después de que fuimos eliminados del torneo, no pude regresar al club inmediatamente porque estaba enfermo y seguí los consejos de los médicos de no viajar. Entonces, el último día del mercado de enero cuando volvía a reunirme con mis compañeros en el Huesca, Rubén García me llamó para decirme que tenía que irme del club después de que llegara una oferta de otro equipo de Segunda.

Me amenazó con que no me pagaría si no me iba del club. La opción que me dieron fue salir o abrir medidas disciplinarias. Antes del 31 de enero, el club nunca me dijo que querían dejarme ir en enero y esta no fue una decisión que sentí que era la correcta para mí en ese momento. Después de regresar al club el 1 de febrero, Rubén García y los abogados abrieron un expediente disciplinario contra mí, suspendiéndome de los entrenamientos y prohibiéndome ir a la ciudad deportiva.

Entonces, tuve que buscar ayuda de la AFE, que ha estado en una disputa en curso con el Huesca. Después de más de un mes, el club me permitió volver a la ciudad deportiva, pero me obligaron a entrenar solo y no me permitieron recibir tratamiento de los fisios del club. Durante todo este tiempo, el Huesca no ha pagado mis salarios, pero he permanecido en silencio esperando que se encontrara una solución razonable.

Pero ayer, cuando me presenté en la ciudad deportiva, un miembro del club intentó obligarme a firmar papeles de rescisión mutua, a lo que me negué. Tengo una familia que depende de mí y ningún jugador debería pasar por ese trato inhumano. Nunca me arrepentiré de mi decisión de representar a Nigeria y todo lo que quiero hacer es volver a jugar al fútbol.

Por último, quiero agradecer y desear todo lo mejor a la afición y a mis compañeros del Huesca que han sido increíbles durante mi tiempo aquí. Siempre he dado el 100% por el club, a pesar de mi trato durante los últimos 3 años. Dios los bendiga"