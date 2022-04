"Es algo que nunca olvidaremos"

Cuanto más se acerca el sábado, más suben las pulsaciones de las que van a ser las protagonistas de un acontecimiento histórico. El derbi en El Alcoraz, lleno incluido, entre el Huesca y el Zaragoza CFF B promete ser un día para recordar y desde los dos equipos no salen más que palabras de agradecimiento. Y un deseo. Que la afición por el fútbol femenino no se quede en una celebración puntual y que ese encuentro sea un punto de inflexión para el crecimiento de este deporte en la comunidad.

«Está siendo espectacular lo que estamos viviendo. Es emocionante ver la ilusión de las chicas», dice Verónica Rodríguez, entrenadora de las oscenses, que, a pesar de la excepcionalidad del partido, intenta preparar el duelo como cualquier semana. «En lo deportivo, estamos siguiendo el mismo esquema que contra todos nuestros rivales, pero sí es cierto que toda la expectación que está generando el encuentro es difícil de controlar», confiesa la técnica.

Desde la SD Huesca femenina están centradas en intentar ofrecer el mejor espectáculo posible a los más de 9.000 espectadores que se darán cita en el estadio oscense y, de esa manera, animar a los aficionados a seguir de manera habitual el fútbol femenino. «Cuando me preguntan si es un sueño lo que está pasando estos días contestó que no. Mi sueño sería que fuera lo habitual y que no fuera noticia llenar un estadio», afirma Rodríguez, que está convencida de la gran oportunidad que tienen delante: «Nuestro fútbol es diferente, con otras características, pero también engancha, y mucha gente lo va a poder comprobar. Queremos que tenga un efecto arrastre».

La evolución

En la misma línea habla Beatriz Lacaba, jugadora del Huesca. A sus 32 años, 27 de los cuales practicando fútbol, la ya veterana futbolista no pensaba que iba a poder jugar nunca delante de tanta gente. «Mentiría si dijera que en el vestuario no se sienten los nervios. Es una experiencia que nunca se nos olvidará», asegura Lacaba. «Ya hemos podido entrenar en El Alcoraz y si impresiona vacío, no nos queremos imaginar cuando esté lleno y con la gente gritándonos y animándonos». La futbolista reflexiona acerca del crecimiento y la evolución del fútbol femenino. «Yo soñaba con que un partido así con tanto público lo pudieran vivir las nuevas generaciones, pero voy a tener la suerte de vivirlo yo también», dice la futbolista oscense, que espera que sea un impulso definitivo para el despegue de su deporte: «Es muy importante que las niñas vean que a través del fútbol se pueden lograr muchas cosas y no se rindan si es su sueño».

En el otro lado estará el Zaragoza CFF B, dirigido por José Manuel Perna. El técnico asegura entre risas que intentarán «aguar» la fiesta de El Alcoraz. «Al final los dos equipos vamos a querer ganar y existe esa rivalidad, pero es sana», asegura Perna. No obstante, el técnico es consciente de la importancia del contexto en el que se disputa del choque. «Que se contagie la ilusión de las chicas al público es algo especial de ver», afirma.