Un partido especial. Así definió Xisco Muñoz el que será su primer derbi aragonés como entrenador de la SD Huesca. El técnico, criticado en muchos momentos y que incluso llegó a estar en la cuerda floja, vive ahora sus mejores días al frente del equipo oscense e intentará que sus pupilos refrenden su buen momento de forma con una victoria. «Estamos en un buen momento, en los últimos tres meses solo hemos perdido dos partidos. Pero no es suficiente, hay que seguir creciendo y mejorando», analizó el balear.

Aunque Xisco es consciente de que las dinámicas sirven de poco en este tipo de encuentros. «A mí me encantan los derbis. Ya lo sentía muchísimo como jugador. He podido disfrutar varios y este es especial», aseguró el entrenador, que tiene claro lo que le pedirá hoy a sus futbolistas. «Me gusta que se juegue con el corazón y que tengamos alma. Y que sintamos lo que se siente». Precisamente el sentir de la capital altoaragonesa es lo que ha podido palpar Xisco en sus carnes. «Cuando vas por la calle ya lo vives. Te mueves un poco por Huesca y es una pasada», confesó.

En lo puramente deportivo, el balear destacó la intensidad del Real Zaragoza. «Va al límite en todas las acciones y todos van a la misma, debemos jugar a lo que ellos hacen. Transitan muy bien y hay que ir con cuidado en los centros laterales. Vienen en un buen momento», valoró. Xisco señaló la importancia que tiene el aspecto mental en un encuentro de estas características. «Sería una equivocación perder los nervios. Creo que los chicos están preparados. Debemos tener el control de las emociones, terminar en el campo todos los que empecemos y evitar los errores tontos». Los primeros minutos van a ser claves para el técnico de los altoaragoneses. «Quiero que entremos en el partido con mucha fuerza, ir a por él desde el primer momento y que se note que vamos a por esos tres puntos», afirmó.

A pesar de que el derbi parece la última bala para apuntarse a la pelea por llegar al playoff, el entrenador no considera que sea una final para los dos equipos. «No lo veo así porque vamos a tener seis jornadas más y hay que seguir sumando puntos. Para la clasificación es solo un partido más», valoró.

Por último, y a pesar de todos los estímulos externos, Xisco espera que sus jugadores sean capaces de mantener la concentración». Los derbis se deciden por pequeños detalles y hay que estar muy atento en todos los momentos del juego», dijo el balear, que desea que reine hoy la deportividad: «Debemos respetarnos y ser un buen ejemplo para todos».