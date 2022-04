"Soy un tío honesto. Tenía renovación por playoff y no lo he conseguido. En mi trabajo me marco objetivos diariamente e intento ser mejor. No he conseguido mi objetivo. Entonces no merezco estar en el Huesca». Xisco Muñoz soltó este bombazo inesperado en la rueda de prensa posterior al derbi. El técnico de la SD Huesca, que no pudo sentarse en el banquillo por sanción, deslizó que su relación con el club altoaragonés finalizará cuando acabe el curso.

Su confesión eclipsó por completo lo sucedido sobre el césped, donde Xisco apuntó que fue un partido de «detalles». «Lo veníamos hablando en la previa y así ha sido. «Ha estado todo muy igualado. Nos ha costado. El Zaragoza te exige mucho y ha habido desgaste. Estaban bien armados atrás, son peligrosos. Cuando debíamos tener más el balón, ofrecer más, nos ha faltado», analizó el balear, que se mostró muy autocrítico durante toda la rueda de prensa. «Es lo que hay. Tenemos que mejorar y dar más», sentenció. Sobre la jugada polémica del partido, el posible penati por mano de Álvaro Giménez, el balear no se mojó, aunque se mostró contrariado. «No quiero entrar ahí. El árbitro decide que no es y lo aceptamos, pero me gustaría saber cuándo sí es o cuándo no es». Xisco se resigna y, con tan solo 18 puntos por jugar, ya no quiere oír hablar de la posibilidad de llegar a la sexta plaza. «No pienso en el playoff. Quedan muchas cosas para que podamos llegar. Avanzamos, en tres meses solo hemos perdido dos partidos, la velocidad es buena, pero teníamos un gran debe. No hemos demostrado estar capacitados, es la realidad, hay que mejorar y madurar. Hoy era un partido importante y no hemos sumado tres», afirmó. A pesar de su aparente tristeza, el técnico tuvo palabras de agradecimiento para los aficionados oscenses que llenaron el estadio. «Tengo que agradecer a nuestra gente el ambiente, que ha sido brutal. El recibimiento también ha sido maravilloso. Ojalá todas las semanas fueran así», apuntó un Xisco que, aunque su equipo no obtuvo los tres puntos, destacó el esfuerzo: «Con más o menos acierto, se ha intentado todo»