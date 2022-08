Dolorosa derrota ante el Cartagena de un Huesca demasiado pobre (2-3)

El Huesca cayó derrotado ante el Cartagena (2-3) con crueldad, de penalti y en el último minuto, en un encuentro que debió haber perdido antes y que dejó a las claras que el Cuco Ziganda tiene mucho trabajo por delante para hacer de los altoaragoneses un equipo solvente.

Repitió el técnico el mismo once que de la primera jornada. La primera ocasión llegó a balón parado tras un córner botado por Marc Mateu que Soko, libre de marca, voleó a las nubes. Pidió penalti Escriche por un pisotón al cuarto de hora y poco después De Blasis, con un tiro lejano, dio el primer susto del Cartagena, que fue entonándose con el paso de los minutos. Un grosero error en la salida de balón de Pulido provocó que Tomeo tuviera que hacer una buena falta casi sobre la línea. Alcalá fue el encargado de lanzarla con potencia pero entre Andrés, que la rozó lo justo en una gran parada, y el palo evitaron el primero de los visitantes, que llegaría instantes después.

En un duelo generacional, la veteranía de Ortuño se impuso a la inexperiencia de Anglada. El exzaragocista sacó un penalti de la nada al anticiparse en un despeje al canterano, que golpeó la pierna y no el balón. El propio Ortuño se encargó de transformarlo. El gol trajo consigo los mejores minutos del Cartagena, muy cómodo en El Alcoraz, pero el rumbo del partido cambió en el añadido cuando se llegaba al descanso. Un gran balón filtrado por Soko fue perfectamente rematado por Kanté de primeras y con su primer gol con la camiseta del Huesca puso las tablas antes del paso por vestuarios.

No pareció afectar el golpe al Cartagena, que salió muy enchufado en el segundo tiempo y que rozó el gol con un cabezazo de Calero que dio en el palo cuando Andrés estaba ya batido. Salvo alguna carrera de Soko, el Huesca no era capaz de generar peligro y Ziganda movió el banquillo antes de llegar a la hora de juego. Kevin Carlos, Gerard Valentín y Sielva entraron al campo y poco después presenciaron cómo Ortuño firmaba su doblete particular tras una gran jugada trenzada por Mikel Rico, Calero y el delantero, que con un remate al primer palo volvía a poner por delante al Cartagena.

Los oscenses seguían sin encontrar la manera y el tiempo jugaba en su contra. Pero, en un chispazo individual de Gerard Valentín, llegó la igualada en el 85. El lateral se hizo un buen autopase y llegó a línea de fondo. Su centro chut lo desvió un defensa y acabó colándose en la portería de Marc Martínez. Todo parecía indicar las tablas pero un penalti muy inocente de Kento Hashimoto fue transformado por Sadiku para hacer justicia sobre lo visto en El Alcoraz en un duelo que dejó a las claras que este Huesca todavía está por hacer.