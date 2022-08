Este viernes la SD Huesca se medirá al Albacete a las 20.00 horas en el estadio Carlos Belmonte y buscará la primera victoria de la temporada tras empatar a cero ante el Levante y perder en El Alcoraz ante el Cartagena por 2-3. El Cuco Ziganda ha hablado hoy en rueda de prensa y solo ha tenido elogios para su rival, que llega con una victoria ante el Lugo por 1-2 y un empate con el Burgos por 0-0. "Es un equipo que ha jugado con mucha regularidad y dando la sensación de que plasman la idea de su entrenador. Han sido regulares en el juego, teniendo el control de los partidos y mostrando buenas fases ofensivas", ha analizado el entrenador azulgrana.

Otra faceta que preocupa al técnico navarro es el descanso de sus jugadores, ya que su último partido contra el Cartagena fue el domingo y solo tendrán 5 días antes del enfrentamiento. "Hemos preparado una semana diferente. No tenemos tanto tiempo para preparar el partido en comparación con la anterior jornada. Hemos aplicado las cargas teniendo en cuenta los que han jugado más y los que menos. Nos adaptamos y no buscamos excusas, estamos mentalizados en el siguiente encuentro", ha valorado.

Por otro lado, Ziganda ha hablado sobre su nuevo delantero, José Ángel Carrillo, procedente del Lugo y considera que tienen que ser pacientes y evitar sobrecargarlo. "Se ha incorporado al grupo muy bien. Pero nuestra idea es que acumule cargas, sus compañeros le sacan 50 sesiones más. Queremos evitar sustos", matizó el técnico, que ahora cuenta con distintos perfiles en la punta de ataque. "Tenemos diferentes puntas. Habrá que ver cómo encajan y el resultado que dan. La idea es empezar con dos referencias, pero no me cierro a nada", ha remarcado Ziganda, que continuará apostando por el 4-4-2 como sistema.

Asimismo, el entrenador no solo mira los resultados, sino la impresión que da el equipo y no le importan los penaltis cometidos en estas dos jornadas. "No es bueno solo pensar en el resultado, debemos centrarnos en lo que tenemos que hacer y de esa forma llegará la victoria. No solo hay que mirar los tres puntos. No le he dado muchas vueltas mientras no sea muy habitual. Son errores individuales, me fijo en lo que fallamos como equipo y en el trabajo táctico. Me preocupa más lo que ocurrió en la segunda mitad contra el Cartagena. No fuimos capaces de incomodarles", ha detallado.

Finalmente, el entrenador ha dejado claro que va hasta el final con sus jugadores y no le preocupan los errores individuales. "Me centro en sacar la mejor versión. Tenemos que ser un equipo compacto y mejorar la fase defensiva. No me gusta hacer cambios por un error puntual, valoro cosas más generales. Todos estamos expuestos a aciertos y errores", acaba.