Rubén Pulido es el noveno fichaje de la SD Huesca en este mercado de verano. El joven defensa, que cumplirá este viernes los 22 años, se incorpora a la entidad azulgrana para las próximos tres temporadas, tras pasar en el Fuenlabrada los 2 últimos cursos y con quienes tenía contrato hasta 2024.

Pese a su juventud, Pulido cuenta con experiencia en LaLiga SmartBank, tras formar parte del CF Fuenlabrada las dos últimas temporadas. En la primera de ellas disputó 30 encuentros, 29 de ellos desde el inicio, y en la pasada fue titular en 31 de los 34 en los que jugó. En total logró dos goles con la entidad madrileña, ganando protagonismo hasta convertirse en un titular indiscutible.

Pulido inició su andadura jugando en la cantera del Rayo Vallecano. Posteriormente, fichó cuando era un juvenil por el Real Madrid y salió cedido al Rayo Majadahonda, en la antigua Segunda B. Una vez allí, fichó por el CF Fuenlabrada, en el paso previo a su llegada a El Alcoraz.

El jugador ha pasado este lunes el reconocimiento médico y firmó su vinculación con la SD Huesca. Ahora el central de 184 centímetros se pone a las órdenes del Cuco Ziganda, que ya tiene armada su defensa.

En principio, Rubén Pulido llega para convertirse en un hombre importante en la línea defensiva y tendrá que pugnar por un puesto con el capitán Jorge Pulido, Anglada, Euse y Blasco, que no ha disputado ni un solo minuto. No obstante, Pulido no llegará de nuevas. Otro de los fichajes, Abou Kanté será su guía en el vestuario, ya que coincidieron en el Fuenlabrada.

Además, el Cuco tendrá que reconstruir su defensa este domingo en el duelo frente al Ibiza en el Alcoraz (18.30), ya que Jorge Pulido está sancionado tras la roja que le mostraron en la derrota ante Albacete por 2-1. Anglada, por su parte, está convocado con la selección española sub-19 hasta el viernes, por lo que el madrileño podría debutar, a pesar de su falta de rodaje, ya que no participó en los amistosos con el Fuenlabrada.