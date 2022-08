Rubén Pulido, que hoy ha sido presentado como nuevo jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, ha señalado que el conjunto altoaragonés es "un buen sitio para seguir creciendo" y asegura que "el Huesca está haciendo las cosas muy bien y no me he equivocado en venir". Rubén Pulido, de 22 años, es el noveno fichaje del Huesca en la nueva temporada, equipo con el que se ha comprometido por tres campañas y al que reforzará en el centro de la línea defensiva donde el conjunto azulgrana anda escaso de efectivos.

El zaguero ha explicado que ya lleva dos años en la categoría y que ha aprendido que con cualquiera se puede "ganar o perder". "Hay un buen equipo y aunque no se han dado buenos resultados, llegarán. Quiero adaptarme cuanto antes al equipo para estar a disposición del entrenador", ha dicho en su presentación el exjugador del Fuenlabrada. A la hora de definirse como jugador, el central ha apuntado tres características. "Soy un central rápido, fuerte y con buena salida de balón y vengo a un club que está creciendo y eso quiero yo también, crecer". Rubén Pulido quiere estar cuanto antes en condiciones de jugar porque el mercado "se ha hecho largo" y los últimos días son de "incertidumbre". El nuevo jugador del cuadro oscense ha subrayado que aunque no ha jugado ni en la Liga ni partidos amistosos con su anterior equipo se ha entrenado con el Fuenlabrada y que aparte lo ha hecho con un preparador personal. Por otra parte, el director deportivo del Huesca, Ángel Martín, cree que ya no habrá más salidas aparte de la del portero Álvaro Fernández al Espanyol y que, si entra dinero en el club hasta el jueves, si surge algo que mejore al equipo se ficharía.