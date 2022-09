Ángel Martín González, director deportivo de la SD Huesca, se ha mostrado muy satisfecho por el trabajo que ha hecho el club en el presente mercado: "Ha quedado una plantilla muy compensada y competitiva. Dentro de lo que nosotros podíamos, estamos contentos. Ha sido complicado, difícil y largo, lo ideal habría sido que el mercado hubiese acabado antes del inicio de liga", comentaba. Aunque, como suele pasar en el mundo del fútbol, todo se puede mejorar deportivamente: "Siempre estamos abiertos a mejorar la plantilla, pero tenemos mucha gente entrenando con el primer equipo y está todo compensado".

"Hemos hecho la mejor plantilla que podíamos hacer. Estamos contentos y orgullosos del equipo que tenemos", insistía. Asimismo, ha destacado que la SD Huesca tiene una plantilla formada por jugadores que destacan en distintas virtudes. Del mismo modo, ha apuntado que el equipo está creciendo diariamente: "Cada partido se ve que los jugadores entienden más lo que queremos hacer". Por otro lado, el madrileño ha declarado que el equipo compite y da buenas sensaciones: "Todos tenemos que mejorar, pero hemos tenido muy mala suerte en el arranque de liga y ha sido duro para todos. La plantilla lo ha encajado bien y lo de la última jornada significa que se ha trabajado. Maduramos día a día".

El director deportivo ha confesado que la irrupción de los canteranos que han subido al primer equipo ha ayudado a la dinámica del grupo: "Nadie sabía el nivel que iban a dar, una cosa es entrenar y luego la competición. Los chavales hacen que el que el puesto esté difícil, en juego día a día. Rinden muy bien, estoy convencido de que van a vivir del futbol. Hay ilusión y trabajo". Eso sí, no hay que ir deprisa con ellos: "Hay que aplaudirles y darles confianza. Se sienten parte del equipo, eso sin paciencia no se consigue". Además, Martín González ha elogiado la valentía de Cuco Ziganda: "El míster intenta ser justo con lo que ve cada semana, no se fija en si es un jugador de veinte años o de treinta". También está cumpliendo con las expectativas en términos generales: "Cuco es un acierto, es un buen entrenador y lleva bien el grupo. Está capacitado y es el mejor que podíamos tener. Se siente muy entrenador y está sacando mucho partido de lo que tiene. Ojalá sigamos así".