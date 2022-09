El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca se mostró este viernes optimista con el trabajo que están haciendo sus jugadores tanto en los entrenamientos como en los partidos y, por ello, piensa que no es un milagro ganar en Granada, ante uno de los recién descendidos de Primera y después de la victoria en El Alcoraz ante el Leganés. "No creo que sea un milagro ganar allí. Siento que podemos ganar en Granada como en cualquier campo aunque todos los partidos son muy igualados. Tenemos nuestras armas para competir en cualquier estadio y ante cualquier rival", señaló el Cuco Ziganda. El conjunto oscense viaja este sábado a tierras andaluzas y se entrenará allí por la tarde para el partido en el Nuevo Los Cármenes de este domingo (18.30 horas). El Granada ha ganado sus tres partidos en casa en esta temporada, con un pleno de nueve puntos.

El cuadro oscense cuenta sus tres salidas en este curso con dos derrotas, ante Alavés y Albacete, y un empate ante el Levante, por lo que en Los Cármenes buscará su primer triunfo de la temporada como forastero. El técnico del Huesca incidió una vez más en la confianza que tiene en todos sus jugadores ya que ha explicado que los que salen de titulares cumplen y los que saltan al césped una vez iniciado el encuentro salen "muy enchufados y motivados" y también lo hacen bien. A este respecto ha destacado que "no hay gran diferencia entre los que juegan de titulares y los que salen después a lo largo del partido".

Sobre el Granada, Cuco Ziganda dijo que es un equipo que viene de jugar en Primera División y que tiene "buenos argumentos en todas las líneas. El Granada en casa está siendo muy fiable, está sacando partidos con seguridad, tiene mucha pegada, está muy armado, defiende alto y con mucha calidad. Además, tiene jugadores muy determinantes en todas las líneas. Son un bloque sólido y compacto que sabe a lo que juega", aseveró. Para el técnico del Huesca su equipo debería mejorar en varios aspectos: "podemos mejorar cosas como el juego posicional, manejar la relajación cuando conviene en un partido, la seguridad y también es importante la determinación".

El equipo oscense no se caracteriza por tener la posesión del balón y eso lo reconoce el Cuco Ziganda aunque no le da gran importancia. "Tener la posesión del balón no te garantiza nada, ni ganar el partido como se está demostrando porque cuando un equipo va ganando suele ceder la posesión al rival para mantener la ventaja en el marcador", dijo el técnico navarro, que recupera para la cita a Ratiu, tras estar con Rumanía, mientras que son baja frente al Granada los lesionados Joaquín Muñoz, Escriche y Lombardo.