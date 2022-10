El Granada y la SD Huesca se enfrentarán este domingo (18.30 horas) en el Nuevo Los Cármenes en un partido en el que los oscenses buscarán dar la sorpresa con su primera victoria fuera de casa. El plantel de Cuco Ziganda persigue escalar posiciones dados sus buenos resultados en las últimas jornadas, casi todos en su campo, pues fuera solo suma un punto, ante el Levante (0-0) y en la primera jornada.

Por otro lado, el equipo dirigido por Aitor Karanka llega al partido con las malas sensaciones que le dejó tras su derrota en el campo de Las Palmas (2-0), donde volvió a mostrar su peor versión, como hasta ahora de visitante. Curiosamente, el Granada tiene la misma asignatura pendiente que el Huesca, pues lleva tres derrotas seguidas fuera, pero ha ganado todo lo que ha jugado en el Nuevo Los Cármenes.

Respecto al plantilla, Karanka recupera a dos jugadores importantes, aunque pierde por lesión a más de media docena de efectivos. El cuadro nazarí contará en su portería con la novedad de Raúl Fernández, en lugar del portugués André Ferreira, que está lesionado. También son bajas por problemas físicos, además de los lesionados de larga duración Carlos Neva y Raúl Torrente, el central Ignasi Miquel, el lateral argentino Jonathan Silva, el atacante Alberto Perea y el mediapunta Alberto Soro, y es duda Óscar Melendo, que lleva un mes sin jugar por una dolencia muscular.

No obstante, para este partido, Ziganda recupera al rumano Andrei Ratiu y al camerunés Patrick Soko, ya restablecido de un golpe en la cadera que le impidió jugar contra el Leganés. El Huesca tratará de dar la campanada con un Ziganda que hasta ahora ha basado su juego en una cerrada y poblada defensa, algo que le está dando un buen resultado, si bien su fútbol no es vistoso ni de posesión del balón, que deja siempre al rival para salir al contrataque con balones directos a los jugadores más adelantados.

En defensa

A pesar de las bajas de Dani Escriche, Joaquín Muñoz y Lombardo, el entrenador del Huesca no tendrá problemas para sacar un once de garantías para enfrentarse al Granada. Las dudas para el once inicial podrían estar en la defensa, especialmente en el centro, aunque todo indica que Timor y Blasco serán la pareja de centrales.

La posible alineación del Granada podría estar formada por Raúl Fernández; Ricard, Rubio, Cabaco, Quini; Bodiger, Meseguer; Antonio Puertas, Uzuni, Callejón; y Molina. Y la del Huesca por Fernández; Ratiu, Blasco, Timor, Florian Miguel; Tomeo, Sielva, Kento, Mateu; Juan Carlos y Kevin Carlos.