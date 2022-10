La Sociedad Deportiva Huesca intentará recuperar este sábado (16.15 horas) contra el líder invicto de Segunda, la Unión Deportiva Las Palmas, la solidez que ha perdido en las últimas jornadas en su estadio. El conjunto oscense ha empatado en sus dos últimos encuentros en El Alcoraz y espera recuperar la fortaleza mostrada anteriormente con la visita del primer clasificado, al que intentará derrotar para despegar hacia la zona alta de la clasificación.

El entrenador del Huesca, Cuco Ziganda, podrá contar casi con toda la plantilla a excepción de los dos jugadores lesionados de larga duración, aunque están cada vez más cerca de poder volver a jugar, los extremos Enzo Lombardo y Joaquín Muñoz. Sí estará el delantero centro José Angel Carrillo, que se tuvo que retirar lesionado el pasado martes con molestias en la parte interior del muslo de las que se ha recuperado. El técnico del Huesca no acaba de dar con la tecla de jugadores para algunas posiciones, de ahí que vayan alternando parejas tanto en el centro de la defensa como en el centro del campo y la delantera. Frente al conjunto canario podrían volver al once titular algunos jugadores que no salieron inicialmente en el último partido en Miranda de Ebro como Rubén Pulido en el centro de la zaga y Florian Miguel en el lateral izquierdo.

En el centro del campo David Timor tiene posibilidades otra vez de volver a formar pareja con Pablo Tomeo en el doble pivote o con el japonés Kento Hashimoto. En la punta del ataque es donde podría haber más dudas con dos hombres para un solo puesto, Juan Villar y Dani Escriche, éste último que volvió al equipo contra el Mirandés después de una larga lesión.

Sin victorias en Huesca

La UD Las Palmas, líder en solitario y único equipo invicto en LaLiga SmartBank, llega a Huesca con un nuevo reto, el de ganar por primera vez en un estadio que se le resiste, El Alcoraz, y con la incertidumbre de si pagará para que juegue Sandro Ramírez, cedido por los oscenses. El equipo amarillo paladea su mejor comienzo histórico en Segunda División, con siete victorias y cinco empates, y quiere prolongar esa extraordinaria racha positiva en el feudo altoaragonés para reafirmar su privilegiada posición y su candidatura al ascenso directo.

Pimienta: "Es un tema entre clubs, si juega hay una penalización económica, y lo valoraremos. El club no me ha puesto ningún problema, y si considero que el chico tiene que jugar, porque el equipo lo necesita, lo utilizaré"

Una de las incertidumbres del choque será la presencia o no de Sandro Ramírez. El delantero grancanario, cedido por el Huesca, forma parte de la convocatoria, pero en el caso de que fuese alineado, el club isleño tendría que abonar una cláusula de penalización que algunos medios han valorado en 200.000 euros. "Es un tema entre clubs, si juega hay una penalización económica, y lo valoraremos. El club no me ha puesto ningún problema, y si considero que el chico tiene que jugar, porque el equipo lo necesita, lo utilizaré. Va a viajar y está disponible", dijo Pimienta, técnico del equipo grancanario.

El entrenador no quiso dar pistas al respecto, aunque la elevada cantidad a pagar, y los siguientes partidos tan cercanos en el calendario -dos la próxima semana, martes y domingo- hacen prever que jugará otro compañero en su posición. También deberá manejar con cuidado el técnico catalán la lista de jugadores apercibidos de sanción, ya que acumulan cuatro amarillas los defensas Álex Suárez y Eric Curbelo, así como los centrocampistas Enzo Loiodice y Omenuke Mfulu, todos ellos habituales titulares.

Alineaciones probables:

SD Huesca: Andrés Fernández; Ratiu, Rubén Pulido, Jorge Pulido, Florian Miguel; Timor, Tomeo o Kento Hashimoto; Gerard Valentín, Marc Mateu, Juan Carlos; y Juan Villar o Dani Escriche.

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Álex Suárez, Saúl Coco, Eric Curbelo, Sergi Cardona; Loiodice, Mfulu, Jonathan Viera; Pejiño o Álvaro Jiménez, Andone y Óscar Clemente.

Árbitro: González Esteban (Comité Vasco).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 16.15.