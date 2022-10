Ponferradina y SD Huesca se enfrentan este martes (16.15 horas) con sensaciones muy distintas, provocadas por las siete jornadas sin ganar que llevan los locales, que les sitúan en puestos de descenso, y la buena racha de los oscenses, cerca de la promoción de ascenso tras siete partidos sin perder.

El entrenador azulgrana, José Angel Cuco Ziganda hará rotaciones como es habitual hasta ahora y es probable que los que entraron en la segunda parte del enfrentamiento contra Las Palmas tengan bastantes opciones de ser titulares, aunque sin cambiar su sistema de juego. El técnico navarro no podrá contar para este enfrentamiento con Rubén Pulido, Enzo Lombardo y Joaquín Muñoz, por lesión. «La Ponferradina, es un equipo que juega «muy bien al fútbol. Ha cambiado la propuesta de otros años y trata de jugar desde atrás, de asociarse y tiene jugadores con muy buen pie. Propone mucho y bonito, tratan de llevar el control del juego a través de la posesión, les gusta llevar la pelota. Debemos prepararnos para todo», dijo este lunes.

«El mejor entrenamiento para el partido fue la victoria del sábado contra Las Palmas, esa es la mejor vitamina. Tenemos poco tiempo para recuperar, con un viaje largo, pero vamos con mucha moral y con ganas de hacer un buen partido», apuntó Ziganda, que confirmó los cambios en el once. «Cuando hay igualdad en las posiciones me gusta hacer cambios, pero es cierto que no tengo un bloque tan fijo por el tipo de plantilla y por situaciones que se han dado. La gente lo está aprovechando y la competencia está siendo sana, respetuosa y, a la vez, muy productiva, así que las rotaciones están siendo muy positivas para el equipo», analizó.

El técnico del Huesca sigue apostando por el «partido a partido» y no quiere hablar de objetivos a largo plazo. «El primer objetivo es ganar el martes y luego el sábado. El objetivo está muy claro por parte del club y del equipo y es ir poco a poco, sacando una buena versión, implantando una idea y haciendo un bloque y, a partir de ahí, ver de qué somos capaces».

En crisis

Lejos de lo vivido la temporada pasada en la que rozaron la fase de ascenso, los leoneses estrenan, tras la última derrota en Andorra (3-0), su condición de equipo en descenso, algo que ya sintieron al comienzo de su último retorno a la categoría de plata de la mano de Jon Pérez Bolo.

La trayectoria descendente del conjunto que ahora dirige el portugués José Gomes les ha colocado en una incómoda posición para recibir a un rival que aspira a la zona noble de la clasificación y que llegará en racha.

El mayor alivio para Gomes es que, al margen de que él mismo podrá sentarse en el banquillo después de dos partidos de sanción, recuperará por el mismo motivo a dos jugadores fundamentales como el capitán, Yuri de Souza y al más regular de la medular, el nigeriano Kelechi Nwakali. Si no hay sorpresa, ambos entrarán en el once inicial.