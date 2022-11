El Cuco Ziganda se ha mostrado conforme con la actuación de sus jugadores, pese a la derrota ante la Ponferradina. "Hemos tenido un penalti tonto, pero no nos ha afectado en exceso. En la segunda teníamos más espacios en la espalda, pero hemos tenido ocasiones muy claras para poder empatar", ha explicado el técnico, que ha realizado hasta siete cambios en el once inicial. "El partido llegaba muy cercano y hay gente que tiene molestias. Creo que el equipo tenía confianza, aunque ha faltado definición y quizá ser más venenosos en el área contraria, pero en cuanto a tener el balón no se ha notado el tener gente nueva".

Asimismo, Ziganda ha dicho que habían tenido más el balón condicionados por el resultado. "Nos tenemos que saber amoldar a los diferentes escenarios que se nos den, creo que tenemos más de un plan juego". Y mira al futuro. "Somos el mismo equipo y hay que mantenerse firme en lo que hacemos".