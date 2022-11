El Huesca puso fin a su andadura en la Copa contra pronóstico, cayendo ante el Juventud de Torremolinos malagueño en los penaltis. El equipo de Ziganda no estuvo a la altura de las circunstancias, entró frío al partido y el dominio correspondió al equipo local que, además, supo aprovechar a la perfección dos errores de la defensa azulgrana para poner el 2-0 en el marcador a la media hora de juego. El equipo aragonés logró el empate y forzar la prórroga, pero ahí tampoco pudo imponerse y desde los once metros fue mejor el conjunto local, que logró la clasificación.

Ziganda solo repitió un nombre en la alineación con respecto al último partido, Pulido, y los suplentes del Huesca no respondió a las expectativas. Para colmo, el equipo tuvo graves errores atrás que permitieron al Juventud de Torremolinos tomar una ventaja que, visto lo visto, pareció hasta corta (2-0). Tras el descanso hubo cambio en la portería por las molestias de San Román y fueron entrando poco a poco los más habituales, cambiando algo la cara del Huesca.

El equipo aragonés pudo empatar con tantos de Escriche y Juan Villar, pero no pudo culminar la remontada y el partido se fue al tiempo añadido. En la prórroga ninguno de los dos acertó con sus ocasiones y el partido se decidió desde los once metros. Villar no falló para el Huesca ni Amaya para los locales. Joaquín dio al palo y Machuca adelantó a los malagueños. Salvador y Miguel dejaron todo igual y Zarco le detuvo el cuarto a Vilarrasa. Pescador tampoco falló en su lanzamiento, aunque Andrés los adivinó casi todos, y el Huesca dijo adiós a la Copa.