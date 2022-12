La SD Huesca desea volver a su mejor dinámica. Este miércoles tiene una gran oportunidad de revertir esta situación ante el Andorra a las 19.00 horas y ante todo un Alcoraz que arengará a los del Cuco Ziganda para conseguir tres puntos, que no suman desde su triunfo ante el Villarreal B, en la jornada 15. "Hemos tenido poco tiempo y hay que cambiar el chip rápido, sacar conclusiones, quedarnos con las cosas buenas que hicimos, corregir las que no lo fueron y seguir", ha relatado Ziganda.

Y es que en su último partido, los oscenses cayeron ante el Eibar de forma cruel tras un gol en propia puerta de Rubén Pulido en el 92. Este miércoles, al frente, todo un Andorra, que llega tras perder con el Cartagena en casa y que acumula dos victorias en sus últimos tres choques. "Es un equipo diferente, espero un partido muy exigente. Juegan muy bien, es otro estilo al de la mayoría de los equipos. Tiene mucho la pelota y maneja el juego de posición. Por eso están ahí, donde se merecen, llevan un año espectacular", ha analizado el Cuco Ziganda.

Por otro lado, la SD Huesca vuelve al Alcoraz, en el que llevan ocho jornadas invictos. "Nos está costando sacar los partidos, estamos haciendo mejores cosas que en otros choques que hemos ganado, pero no estamos sacando resultados. Creo que hacemos más cosas como equipo, pero si no ganas, no vale. En rendimiento creo que estamos mejor, lo veo en muchas cosas, pero evidentemente hay que ganar", ha constatado.

Así, el conjunto azulgrana llega a esta jornada 19 con las bajas por sanción de David Timor y Gerard Valentín, quienes vieron la quinta amarilla contra el Eibar. Además, Marc Mateu, Patrick Soko y Enzo Lombardo arrastran problemas físicos y no estarán disponibles para este miércoles. Por otro lado, Juan Carlos Real vuelve a estar dentro tras cumplir un encuentro de suspensión. Además, los oscenses ya cuentan con el último fichaje azulgrana, Juanjo Nieto, quien llegó esta semana para mejorar el lateral derecho.