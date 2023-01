La SD Huesca comienza el año 2023 este lunes (21.00 horas) en casa con la visita del Albacete y con el objetivo de no ceder puntos y mantener el fortín de El Alcoraz como ha hecho en la primera vuelta. El conjunto altoaragonés es el tercer mejor equipo como local y quiere seguir manteniendo esa fortaleza en su estadio con el objetivo de acercarse a los puestos de promoción de ascenso que tiene a siete puntos.

El comienzo de la segunda vuelta se presenta esperanzador para los intereses del club oscense pese a que en principio tan solo se cuenta con la incorporación del lateral derecho Juanjo Nieto, que aún no ha sido inscrito en LaLiga y que podría perderse el duelo por este motivo. Mientras, Soko no se ejercitó este domingo y es seria duda para el duelo y no jugará seguro el ariete Kevin Carlos, pendiente de sellar su prácticamente segura salida al filial del Betis. El Cuco Ziganda, podrá tener a su disposición así a casi toda la plantilla, salvo al sancionado Cristian Salvador, ya que recupera para este duelo a Marc Mateu, fundamental en su dibujo, y Enzo Lombardo, que acabaron el 2022 lesionados.

Ziganda no cuenta con un equipo definido al completo ya que solo la mitad del once se puede considerar fijo para el entrenador navarro. Para el primer partido de 2023 el técnico azulgrana podría tener la duda en el centro de la defensa entre Jeremy Blasco, que siempre que sale cumple bastante bien, o Rubén Pulido que en principio estaba destinado a ser titular en dicha demarcación, mientras que en el resto de posiciones lo tiene más claro Ziganda. En el centro del campo es donde hay más cambios aunque los dos pivotes que juegan por delante de la defensa y que últimamente más minutos han jugado son Cristian Salvador, que en esta ocasión no lo podrá hacer por estar sancionado, y el japonés Kento Hashimoto. En principio parece que ese puesto de Cristian se lo disputarán Sielva y Timor, con más posibilidades para este último. Arriba, el once oscense se podría completar con Gerard Valentín, el regreso de Marc Mateu, Juan Carlos y Carrillo, ya que no se esperan sorpresas en esa zona de ataque.

El recién ascendido Albacete quiere asaltar la zona de playoff de ascenso a Primera División ganando al Huesca. Las dos victorias consecutivas (en Las Palmas y frente al Ibiza en casa) catapultaron a la escuadra blanca hasta casi la zona noble tes de acabar 2022, por lo que tratará de vencer o al menos puntuar para mantenerse en la zona privilegiada de la tabla. El técnico del Albacete, Rubén Albés, se mostró "ilusionado" con los desafíos que se le presentan, como el encuentro frente al Huesca en tierras aragonesas, que definió como un "reto chulo", ante un equipo que ha ido de menos a más esta campaña.

Al respecto, calificó al conjunto blaugrana como "la mejor organización defensiva de la Liga" que presenta "unos grandes números como local", aunque mantuvo que esta circunstancia, lejos de amilanar a los albaceteños, debe de estimularlos "para mantener esa dinámica de juego de la primera vuelta". En cuanto a la posible incorporación de refuerzos en el mercado invernal, el preparador gallego señaló que podrían "llegar tres o cuatro jugadores para doblar posiciones", y concretó que su cometido será el de "sumar y tener ganas de reivindicarse".

El entrenador gallego cuenta con las bajas por motivos médicos de los defensores Johannesson y Javi Jiménez, por lo que ha convocado a Karim y Luis Roldán, futbolistas del Atlético Albacete.

Alineaciones probables:

SD Huesca: Andrés Fernández; Ratiu, Blasco o Rubén Pulido, Jorge Pulido, Florian Miguel; Hashimoto, Sielva o Timor, Gerard Valentín, Marc Mateu; Juan Carlos y Carrillo.

Albacete Balompié: Bernabé, Álvaro, Djetei, Boyomo, Julio Alonso, Juanma, Riki, Olaetxea, Maikel Mesa, Fuster e Higinio.

Arbitro: González Francés (Comité de Las Palmas).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 21.00.