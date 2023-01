La SD Huesca quiere volver a la senda de la victoria este domingo (18.30 horas) en casa frente al Real Oviedo para acabar con la macha racha que acumula de cuatro jornadas sin ganar. Los oscenses no suman tres puntos de una tacada desde que se impusieran al Andorra el pasado 7 de diciembre. Desde entonces acumulan una derrota en el derbi aragonés contra el Real Zaragoza y tres empates contra Burgos, Albacete y Cartagena.

Si se echa la vista más atrás los altoaragoneses solo han sumado la citada victoria en las últimas ocho jornadas, lo que les ha impedido acercarse a la zona de promoción de ascenso y quedarse anclados en el centro de la clasificación. Desde todos los entornos del club este encuentro se ha catalogado como muy importante ya que se espera que el equipo reaccione y salga del bache aunque el partido no se prevé fácil para ninguno de los dos equipos, que practican el mismo estilo de juego.

El conjunto oscense lleva varios encuentros en los que ha ido a menos, tanto en el juego como en los resultados tan positivos que había acumulado anteriormente, por lo que debe dar un paso al frente. El partido ante los ovetenses es importante para ambos equipos ya que aspiran a tener una mejor clasificación y sobre todo para el Huesca que jugando en casa siempre se muestra más fuerte que lejos de El Alcoraz. El lateral Juanjo Nieto ya está inscrito en LaLiga después de varias semanas entrenando con sus compañeros.

Marc Mateu, baja

Para enfrentarse al conjunto del Principado la única baja que tendrá el Huesca será la del centrocampista Marc Mateu por su lesión en el sóleo de la pierna derecha por lo que Joaquín se prevé que siga cubriendo dicha posición como ocurrió en el partido ante el Cartagena. Cuco Ziganda no acaba de dar con la tecla para dar con un once ideal ya que cada semana va cambiando de jugadores tanto en el centro del campo como en la delantera y parece que en esta jornada no será un excepción.

El de este domingo será el segundo partido en el que Ziganda y Álvaro Cervera, entrenador del Oviedo, se vean las caras, ya que aunque ambos iniciaron sus carreras en los banquillos a principios de los 2000. Por el momento solo se han enfrentado una vez: fue en la 2019-2020, con Ziganda en el banquillo azul y Cervera en el de un Cádiz que ganó y, a la semana siguiente, celebró el ascenso a Primera.