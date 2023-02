Este miércoles, la SD Huesca ha presentado a su cuarto y último fichaje invernal, el centrocampista de 23 años Javi Martínez. El joven jugador de Tajonar llega cedido por el Osasuna hasta el final de la temporada y destaca por ser un centrocampista creativo, llegador y que ofrece el último pase. "Estoy feliz de estar aquí y con ganas de empezar a sumar. Necesito aportar desde ya. Ese es el objetivo del mercado de invierno, y ese es mi objetivo”, decía Javi, al que no le “importa el número de partidos que quedan, sino la calidad, así que, en ese sentido, espero ayudar en todo lo posible”.

Asimismo, el jugador era uno de los objetivos de la SD Huesca durante el verano, aunque terminó cedido en el Albacete, donde no le terminaron de salir bien las cosas y acabó jugando 7 encuentros en esta temporada 22-23, siendo solamente en uno titular. "Llegas a un equipo en buena dinámica y cuesta entrar, y luego tuve mala suerte con una lesión, no han salido las cosas. Los chicos están haciendo una gran campaña, así que felicitarles y, a partir de ahora, centrado en el Huesca”, matizó Martínez.

Sin embargo, el mediapunta ve en la SD Huesca "un equipo fiable, sólido, al que es difícil hacerle gol. Ese es el camino, ha hecho una primera vuelta buena y ahora hay que intentar mejorarla” y añade que "en las últimas semanas, mi objetivo ha sido prepararme bien para venir y, si canalizo la rabia que llevo dentro, puedo aportar mucho. Facilidades en el fútbol profesional no hay, me lo tendré que ganar poco a poco. Las últimas semanas, cuando sabes que no vas a continuar, es difícil e inquietante, pero lo importante es estar aquí y trabajar desde ya”, concluyó.

Por otro lado, Ángel Martín González, director deportivo de la SD Huesca, destacó el nivel medio de la plantilla. "Ha sido un mercado no muy movido porque se han hecho las cosas con tranquilidad. El equipo se ha quedado equilibrado y bien conformado. Nosotros estamos contentos, sobre todo por la gente que ha venido a ayudar y a que el equipo mejore", señaló Martín, que se encuentra muy contento tras cuatro fichajes invernales. "Es un equipo mejor compensado, teníamos exceso de jugadores arriba y para el míster será más cómodo trabajar de esta manera. Obeng nos va a dar trabajo, velocidad y esperemos que gol. Javi nos va a dar calidad y Juanjo Nieto ha mejorado muchísimo en las últimas semanas y está a un nivel de jugar. Juan Pérez es de la casa y nos va a ayudar en todos los aspectos, tanto en el vestuario como en el campo", expresó.

Con todo esto, el Cuco Ziganda, técnico de la SD Huesca, contará en los 17 partidos que quedan de Liga con 23 futbolistas de la primera plantilla a los que añadirá canteranos.