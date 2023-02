El Huesca encara la visita del Mirandés este sábado (16.15 horas) con la obligación de ganar para cortar la racha negativa de resultados y lo hará frente a un rival que también pretende cambiar su dinámica en El Alcoraz después de encajar dos derrotas consecutivas. El conjunto oscense lleva desde el 7 de diciembre, cuando se impuso al Andorra en terreno aragonés (1-0), sin sumar de tres en tres puntos y solo ha logrado una victoria en los últimos once partidos, uno de ellos en Copa del Rey.

El once del Alto Aragón quiere repetir la historia de la primera vuelta, en la que se hizo muy fuerte en casa, para asegurar la permanencia con los puntos que pueda conseguir al amparo de su afición, ya que fuera no logra conseguir buenos resultados como tampoco hizo en la primera vuelta.

Ziganda ya podrá contar con los dos fichajes del mercado de invierno, el delantero ghanés Samuel Obeng y Javi Martínez, aunque no parece que vayan a partir como titulares sino que tendrán minutos con posterioridad. El Mirandés saltará al césped después de las derrotas encajadas ante Las Palmas y Alavés, dos de los favoritos al ascenso, que le han llevado a ver de nuevo las cosas desde la zona baja de la tabla cuando tiene que enfrentarse en sus próximas cuatro citas a rivales directos por la clasificación: Huesca, Villarreal B, Tenerife y Leganés.

El momento de López

Etxeberria dispondrá de todos los jugadores que llegaron en el mercado de invierno, en el que faltó un portero para cubrir la baja hasta final de temporada de Ramón Juan. El zaragozano Roberto López está en un gran momento de forma y suma ya seis goles.

Ziganda elogió a su rival señalando que «parece un filial, pero con más poso y madurez». «Es un equipo que juega bien al fútbol, alegre y dinámico. Tiene buena planificación, está fichando jugadores jóvenes con buen pie y mucha energía, con mucho futuro. Aciertan en esos fichajes y juegan con alegría y desparpajo», resaltó.

Sobre su equipo señaló que tiene que «mejorar y revertir» la dinámica de resultados que lleva ya que aunque no pierde muchos partidos tampoco los gana. «En fútbol lo que queremos todos es ganar, el resultado es lo que cuenta. Da igual si juegas mejor o peor, lo importante es ganar. No nos tiene que generar ansiedad porque no es bueno, pero sí tenemos que cambiar la dinámica».