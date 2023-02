El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca advirtió que en el campo de su próximo rival, el Ibiza, todos los rivales que lo han visitado, salvo Las Palmas, han sufrido. "No es un partido trampa, como se quiere decir, porque nos enfrentemos al colista sino que tenemos que mirarnos a nosotros mismos y mejorar fuera de casa y ganar. Ese es el reto. Yo no miro la clasificación porque hay mucha igualdad y, allí en Ibiza, quitando Las Palmas, los rivales han sufrido. Además, no se han entregado y han incorporado gente nueva en el mercado de invierno, algo que se está notando", señaló el técnico del conjunto altoaragonés, que se mide este domingo al conjunto pitiuso (14.00 horas).

El mensaje del técnico oscense no es que su equipo debe estar atento porque juega ante el colista sino porque lo hace fuera de casa que es donde más le cuesta ganar. "No pienso que seamos favoritos porque no lo hemos demostrado hasta ahora. Sabemos que tenemos que dar un paso adelante y que sea firme. No nos podemos confundir en mirar sólo contra quién jugamos. Cada partido es diferente y la igualdad es máxima independientemente de la clasificación", ha resaltado.

El técnico del Huesca cree que su equipo ha progresado en sus actuaciones lejos de El Alcoraz pero que no es suficiente. "Desde el partido en Zaragoza hemos mejorado fuera de casa pero no está siendo suficiente con lo que hacemos y el mensaje que doy es para sacar más lejos de El Alcoraz pero no de obsesionarse con ganar porque juguemos con el último clasificado", puntualizó Ziganda.

Cambio de esquema

El técnico azulgrana no ha desvelado el sistema de juego que podrán en práctica en Can Misses y si utilizará tres defensas centrales. "Ha habido algún cambio de planteamiento de casa a fuera y no nos sentimos mal. Hay otras opciones con las que nos podemos sentir más cómodos y podemos probar algo diferente aunque tenemos varias bajas y algunos jugadores con problemas físicos", ha señalado el entrenador del Huesca.

Lo importante para este encuentro, según Ziganda, es "tener más confianza y pensar que se pueden hacer mejor las cosas". El preparador navarro ha señalado que es diferente jugar fuera que en casa y que el objetivo es "no cometer errores puntuales" que les han penalizado en ocasiones.

Bajas en el medio

Con respecto a las bajas con las que afronta el encuentro ha explicado que son sobre todo en el centro del campo, ya que no están por lesión Cristian Salvador y Javi Martínez ni el sancionado Sielva, pero que tiene jugadores de sobra para suplir las ausencias. "Tenemos una plantilla que puede dar el mismo rendimiento juegue el que juegue", ha destacado. Entre Tomeo, Kento y Timor se juegan los dos puestos en el medio.