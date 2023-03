José Angel Cuco Ziganda, entrenador de la SD Huesca, espera que su equipo dé una buena versión en El Sardinero ante el Racing este lunes a las 21.00 horas, aunque piensa que será muy complicado ganar ya que el equipo cántabro está en un buen momento. «Es un rival con la flecha para arriba. Está sacando una gran versión de los grandes jugadores que tiene», resaltó Ziganda.

El preparador espera un partido muy complicado porque en su campo el Racing está «muy fuerte, concienciado y en buena forma» ya que ha sabido salir de la parte baja de la clasificación. «Tiene mucho mérito darle la vuelta a la situación como lo han hecho, con buen fútbol y la buena dinámica que llevan», destacó el técnico del conjunto altoaragonés.

El Huesca quiere mejorar lejos de El Alcoraz, algo que no se acaba de confirmar según Ziganda: «Últimamente estamos mejor porque no perdemos pero no acabamos de confirmarlo. Tenemos que hacer más cosas y no repetir los errores».

El técnico navarro explicó que, salvo Cristian Salvador, estarán todos disponibles.