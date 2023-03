De manera más positiva que su homólogo valoró el empate en El Alcoraz Cuco Ziganda porque, lógicamente, al que se le había puesto muy cuesta arriba el encuentro tras la expulsión de su capitán, Jorge Pulido y el gol de Bebé a continuación era al Huesca. «En el cómputo general creo que hemos tenido más opciones de ganar por llegadas y ocasiones, pero luego es según cómo se mire. Tras la expulsión hemos tenido un mal momento en el que nos han metido el gol, pero parece que el empate nos ha animado», analizó el navarro.

El entrenador se vio obligado a intervenir muy pronto, ya que la roja a Pulido le obligó a cambiar el sistema y sustituir a Joaquín. «Ellos son un buen equipo que trata de atraerte y son peligrosos corriendo a la contra. Entonces sujetar con uno menos con Joaquín y Gerard pensábamos que nos podría costar y además no queríamos dejar espacios para que ellos se sintieran cómodos. Hemos encajado el gol y hemos pasado unos malos momentos, pero gracias al esfuerzo colectivo hemos sabido recuperarnos y hemos tenido mucha personalidad», valoró.

No quiso mojarse demasiado Ziganda sobre la polémica central del choque de ayer, las expulsiones de Pulido y de Zapater antes del descanso: «No las puedo comentar porque las he visto de lejos desde el banquillo con la visibilidad limitada. Así que igual digo una cosa y ha sido al revés. El árbitro estaba muy cerca, ha decidido y tenemos que respetar como siempre lo que deciden los árbitros», indicó el míster.

Para el técnico de los altoaragoneses, el ritmo de las dos mitades fue totalmente diferente. «Ya en la segunda parte el partido se ha parado más por los cambios y teníamos miedo de que ellos nos cogieran a la contra. Al final hemos tenido la sensación de que ellos con el balón no nos hacían daño y nosotros estábamos más cómodos», analizó Ziganda, que se mostró muy satisfecho con la capacidad de adaptación de sus pupilos. «Creo que hemos estado más cómodos que ellos, que hemos tenido más control y más llegada. En el primer tiempo hemos tenido algunas ocasiones y llegadas buenas y en el segundo cuando se ha parado el partido hemos tenido la posesión unos y otros. Pero no ha sido lo mismo peligro el que generaba uno y otro equipo.

Cambios y ambiente

Ziganda, obviando el cambio obligado por la expulsión, tardó mucho en mover el banquillo, algo poco habitual en él. «Estábamos valorando que Marc entrara en el descanso pero luego llegó el empate y hemos acabado bien el primer tiempo, con lo que hemos decidido esperar. Luego tenía la sensación de que estábamos bien, con lo que un cambio era meter piernas en el centro del campo más que un jugador estuviera o no o que necesitáramos algo diferente. Luego además queríamos tener cuidado con las ventanas, porque no sabíamos cómo iba a reaccionar el equipo con uno menos», explicó el entrenador del Huesca, que tuvo palabras de agradecimiento para la afición que llenó el estadio: «Ha habido un gran ambiente y la pena es que no hemos podido ofrecerles el triunfo. Ha sido bonito cómo estaba El Alcoraz. Lo he disfrutado mucho».