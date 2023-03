Cuco Ziganda, entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, señaló que su rival del próximo domingo (14.00 horas), el Alavés, es el equipo de los de la parte alta que está teniendo "más altibajos" antes del primero de los dos duelos seguidos que tienen los oscenses en casa, el siguiente es con el Burgos, para intentar sacar un pleno de seis puntos que les acerque a la parte alta de la tabla, ya que ahora son décimos a nueve de la sexta plaza.

"De los equipos de arriba me da la sensación que ha tenido más picos, más altibajos, con varias derrotas seguidas pero también con una buena racha de victorias y por méritos está ahí. Se ha reforzado bien en el mercado de invierno y tiene el objetivo claro del ascenso. Es muy fuerte además de manejar bien los aspectos del juego", ha remarcado en rueda de prensa. Con respecto a su equipo ha indicado que no puede perder el hilo de casa y que espera que de una buena versión como la suele dar en El Alcoraz.

"Nosotros tendremos que estar muy bien, dar nuestra mejor versión y seguir la dinámica de los partidos de casa con nuestras fortalezas. Tenemos que ser capaces de que el rival no nos arrebate puntos para que todos nos sintamos orgullosos del equipo", ha apuntado.

El Huesca, según su técnico, tiene que llegar pronto a los cincuenta puntos para no pasar apuros al final aunque la clasificación no le apura en estos momentos. "Ojalá sumáramos los seis puntos en estos dos próximos partidos en casa ante el Alavés y el Burgos para no tener que pensar más en la salvación pero primero hay que centrarse en el partido del domingo y sacarlo adelante", ha comentado.

Sin Joaquín y Pulido

Ziganda cree que adelantarse en el marcador sería "muy importante" porque a todos los equipos les cuesta remontar como demuestra el hecho de que los marcadores que se dan en la categoría son muy ajustados. Para el duelo ante el conjunto vitoriano, aunque Ziganda no ha querido descartarlo, Pulido, con un golpe en el tobillo, apunta a baja, ya que el capitán se ha ejercitado al margen junto a Kento Hashimoto y Joaquín Muñoz se sigue resintiendo de sus problemas físicos y solo ha realizado parte de la sesión de este viernes. Mientras, Florian Miguel es baja por acumulación de amonestaciones.